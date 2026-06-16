경기도교육청, 고교 교사 대상 이공계 특성화대 대입 설명회 개최

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17일 성남서 2027학년도 대입전형 설명회 열어

카이스트 등 4개 과학기술원과 포스텍·켄텍 참여

대학 입학사정관이 직접 변경 사항 및 평가 요소 설명

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 도내 고등학교 교사들을 대상으로 이공계 특성화 대학의 최신 입시 정보를 제공하는 자리를 마련한다.

경기도교육청 전경. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청은 오는 17일 성남 경기도경제과학진흥원 스타트업캠퍼스에서 도내 고교 교사 200여 명을 대상으로 '2027학년도 이공계 특성화 대학 대입전형 설명회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 고교 현장의 이공계 진학 수요에 맞춰 기획됐다. 도교육청은 최신 대입 정보를 선제적으로 제공해 교사들의 진학지도 전문성을 높이고 학생들의 진로 선택을 돕는다는 계획이다.

설명회에는 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST), 대구경북과학기술원(DGIST) 등 4개 과학기술원과 포항공과대학교(POSTECH), 한국에너지공과대학교(KENTECH) 등 총 6개 대학의 입학사정관들이 강사로 참여한다.

이들 대학 입학사정관들은 2027학년도 전형계획의 주요 변경 사항과 구체적인 평가 요소를 참석자들에게 설명할 예정이다.

경기도교육청 김영숙 중등교육과장은 "인재 양성을 위해 고교 현장에 필요한 입시 정보를 신속하게 제공하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 진학 정보를 지속적으로 제공해 공교육 진학지도의 신뢰도를 높이겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com