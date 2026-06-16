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MTR, 서울대 캠퍼스 DRT에 전기 승합 'CV1' 투입

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  • MTR이 16일 서울대 관악캠퍼스 DRT 실증에 전기 승합 CV1을 투입했다고 밝혔다
  • 넓은 부지와 경사 등으로 이동 취약한 캠퍼스 내 보행 약자와 장거리 이동 수요를 DRT로 보완한다
  • MTR은 지방에서 축적한 전기 DRT 운영 경험을 바탕으로 대학·지자체 등으로 CV1 적용을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모트렉스 그룹의 특장 모빌리티 전문기업 MTR이 서울대학교 관악캠퍼스에서 진행되는 수요응답형교통(DRT) 실증사업에 현대자동차 ST1 차량 기반 전기 승합 'CV1'을 적용했다고 16일 밝혔다.

DRT는 이용자가 필요한 시점에 차량을 호출하면 시스템이 실시간 이동 수요를 분석해 최적 경로를 생성하는 교통 서비스다. 정해진 노선과 배차 시간에 따라 움직이는 기존 셔틀 방식과 달리 특정 권역 안에서 반복 운행되며 저속·단거리 이동 중심의 유연한 이동 수요에 대응한다.

회사에 따르면 서울대 관악캠퍼스는 넓은 부지와 경사 지형, 분산된 건물 배치로 인해 기존 순환버스만으로 모든 이동 수요를 충족하기 어려운 구조를 갖고 있다. 이번 실증사업은 보행 약자, 일시적 부상자, 장거리 이동 부담을 느끼는 구성원 등 캠퍼스 내 이동 취약 수요를 보완하고 필요한 시점에 필요한 이동수단을 연결하는 새로운 이동권을 제시한다. 정숙성, 친환경성, 승차감, 운영 효율성을 갖춘 전기 승합 플랫폼과 DRT의 결합 효과가 기대된다.

MTR, 서울대 관악캠퍼스 DRT 실증사업 참가. [사진=MTR]

실증사업 기간 동안 총 2대의 CV1이 서울대 관악캠퍼스에서 운행되며, 캠퍼스 환경에 맞춘 차량 랩핑과 실증 안내 요소도 함께 적용됐다. 앞서 진행된 서울대 캠퍼스 시승회에서는 서울대 환경대학원, 현대자동차, 케이밴코리아 등 관계자가 참석한 가운데 CV1 차량 소개와 현대차·기아 셔클 기반 DRT 플랫폼 시연이 진행됐으며, 이후 실증사업용 차량 제작을 거쳐 실제 캠퍼스 운행 단계로 이어졌다.

MTR은 현대차·기아와 서산 행복버스, 이천 똑버스, 청양 가치타유 등 지방자치단체와 지역 생활권 이동서비스 분야에서 CV1 기반 전기 DRT 차량 적용 경험을 축적해왔다. 고정 노선 중심 대중교통이 닿기 어려운 지역에서 호출형·권역형 이동서비스를 구현하며 교통약자와 교통 사각지대의 이동 접근성 개선 가능성을 검증해온 것이다.

MTR은 지방 생활권 이동서비스에서 확보한 운영 경험과 이번 서울대 캠퍼스 DRT 실증사업을 기반으로 CV1의 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다. 향후 대학 캠퍼스, 지자체, 산업단지, 공공기관, 병원, 복지시설 등 일정 권역 내 반복 이동 수요가 있는 다양한 공간에서 전기 DRT 플랫폼의 적용을 확대할 방침이다.

MTR 관계자는 "DRT는 플랫폼 기술뿐 아니라 실제 현장에서 반복 운행을 안정적으로 수행할 수 있는 차량 경쟁력이 함께 요구되는 분야"라며 "MTR은 CV1을 기반으로 대학, 지자체, 공공, 복지 등 다양한 생활권 이동서비스에 대응할 수 있는 전기 특장 모빌리티 플랫폼 개발을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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