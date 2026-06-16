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동명대, 몽골 교육기관·지방정부와 교육협력 기반 강화

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  • 동명대학교가 16일 몽골을 방문해 대학·지방정부와 교육협력을 확대했다
  • 몽골 GLU와 공동교육과정·학술교류 등 지속 가능한 국제협력 체계를 구축했다
  • 수흐바타르주·아르항가이주와 협약해 유학생 유치와 교육·문화 교류 기반을 마련했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학생 교류 및 경쟁력 강화 논의
우수 학생 유치·교육 선택지 확대

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교가 몽골 현지 대학과 지방정부를 잇달아 방문해 공동교육과정과 유학생 유치 협력을 구체화하며 글로벌 교육 네트워크 확장에 나섰다.

동명대는 몽골을 방문해 현지 교육기관 및 지방정부와 협력을 확대하고 글로벌 교육 네트워크 구축과 우수 유학생 유치 기반을 마련했다고 16일 밝혔다.

이상천 동명대학교 총장(왼쪽)이 몽골을 방문해 수흐바타르주 주지사와 체결한 국제교류 협력협약서를 선보이고 있다.[사진=동명대학교] 2026.06.16

동명대는 이번 방문 기간 몽골 글로벌 리더십대학교(GLU)와 공동교육과정 운영을 위한 협력을 본격화했다.

양 기관은 학생 교류와 교육과정 연계를 바탕으로 국제 경쟁력을 갖춘 인재 양성을 목표로 공동교육과정 운영과 학술교류 확대를 위한 실질적 협력 방안을 마련하기로 했다. 양측은 단기 교류에 그치지 않는 지속 가능한 공동 프로그램을 추진하는 데에도 공감대를 형성했다.

동명대는 몽골 수흐바타르주와 교육·문화 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 협약을 통해 지역 간 인적 교류와 교육 프로그램 연계, 문화 교류 사업 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

아르항가이주와는 우수 인재 양성과 한국 유학 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다. 아르항가이주는 매년 20명 이상의 우수 학생을 선발해 동명대에 입학시키는 방안에 합의해 중장기적인 유학생 유치와 안정적 수학 지원 체계를 마련하는 계기가 됐다.

이번 방문으로 동명대는 몽골 대학과 지방정부를 아우르는 협력 네트워크를 구축하며 양국 간 교육교류 기반을 넓혔다. 동명대는 한국 고등교육 시스템과 K-교육의 경쟁력을 몽골 현지에 알리는 동시에 공동교육과정 운영과 유학생 교류를 통해 현지 학생들의 학습 선택지를 넓히는 효과도 기대하고 있다.

이상천 총장은 "이번 협력을 계기로 몽골의 우수 학생들이 동명대의 글로벌 인재양성 인프라와 특성화 교육 프로그램을 바탕으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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