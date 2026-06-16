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오리온, 햇감자칩 시즌 돌입…포카칩 생산능력 50% 키운다

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  • 오리온은 16일 국내산 햇감자로 포카칩·스윙칩 생산에 들어간다고 밝혔다.
  • 6월부터 10월까지 특산지 감자 1만5000톤을 수매해 청주공장 등에서 생감자칩을 생산한다.
  • 하반기 청주공장에 포카칩 생산라인을 증설해 생산능력을 50% 확대하고 국내외 수요에 대응한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 300여 농가와 계약…국내산 햇감자 1만5000톤 사용
포카칩 연매출 1000억 돌파…글로벌 매출 4000억 K-스낵 성장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온이 올해 수확한 국내산 햇감자로 '포카칩'과 '스윙칩' 생산에 들어간다. 여름철 제철 감자의 맛과 신선함을 앞세워 생감자칩 시장 주도권을 강화하는 동시에, 포카칩 생산 능력 확대를 통해 국내외 수요 증가에 대응한다는 전략이다.

오리온은 16일 올해 수확한 국내산 햇감자로 국내 대표 생감자칩인 포카칩과 스윙칩을 생산한다고 밝혔다. 햇감자 포카칩과 스윙칩은 갓 수확한 감자 본연의 맛을 즐길 수 있어 매년 여름 높은 인기를 이어가고 있다. 최근 MZ세대를 중심으로 제철 식재료를 통해 계절감을 느끼는 '제철코어' 트렌드가 확산되면서 여름철 대표 '제철 과자'로도 주목받고 있다.

2026 햇감자 포카칩, 스윙칩 연출 이미지. [사진=오리온 제공]

오리온은 6월부터 10월까지 전남 보성, 충남 당진·예산, 강원 양구 등 감자 특산지에서 수확한 감자를 원료로 사용한다. 올해는 전국 24개 지역 300여 곳의 감자 재배 우수 농가와 계약을 맺고 약 1만5000톤의 감자를 포카칩과 스윙칩 생산에 투입할 계획이다. 수확한 감자는 즉시 청주공장과 감자저장소로 이동해 제품 생산에 사용된다.

생감자칩은 감자를 그대로 썰어 만드는 제품 특성상 원물 품질이 맛을 좌우한다. 오리온은 1988년 평창에 국내 기업 최초로 감자연구소를 설립하고 감자 종자 개발부터 재배, 수확까지 전 과정에 걸친 품질 관리를 이어왔다. 이를 기반으로 30여 년간 국내 생감자 스낵 시장 1위 자리를 지키고 있다.

포카칩은 국내에서만 연간 1000억 원에 달하는 매출을 올리며 성장세를 이어가고 있다. 오리온은 하반기 청주공장에 포카칩 생산라인을 추가 구축해 생산 능력을 기존 대비 최대 50% 확대할 계획이다. 포카칩과 스윙칩은 중국, 베트남 등 해외 시장에서도 판매되며 지난해 글로벌 합산 매출액 4000억 원에 달하는 대표 K-스낵으로 자리 잡았다.

mkyo@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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