안민석 경기교육감 당선인 인수위 공식 출범…"현장 중심 정책 마련"

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15일 경기아트센터서 출범식 개최…공식 활동 개시

김상곤 인수위원장 위촉…4개 특위·2개 추진단·8개 분과 구성

경기형 교권보호국 신설 논의 등 교권 회복 대책 최우선 추진 약속

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 당선인의 민선 6기 경기도교육감직 인수위원회가 공식 출범하고 경기교육대전환을 향한 새로운 경기교육 정책 수립을 위한 본격적인 활동에 들어갔다.

안민석 당선인은 교권 회복과 악성 민원 대응 등 현장 중심 정책 마련을 위해 협력하겠다는 각오를 밝혔다.[사진=안민석 당선인 제공]

인수위원회는 15일 경기아트센터 컨벤션홀에서 출범식을 열고 경기교육대전환 공약 실행 방안 마련에 착수했다고 밝혔다. 이날 출범식에 앞서서는 김누리 중앙대 명예교수가 '교육혁명을 감행하라 – 경기교육이 나아갈 길'을 주제로 사전 강연을 진행했다.

안민석 당선인은 인사말을 통해 "도민들이 맡겨주신 무거운 책임을 바탕으로 경기교육대전환을 실행으로 옮기겠다"며 "학부모와 교사, 학생의 목소리가 정책이 되는 현장 중심 교육을 구현하겠다"고 말했다.

이어 안 당선인은 주요 추진 과제로 ▲사람 중심 AI교육 ▲교권 회복 ▲교육격차 해소 ▲안전한 통학과 돌봄 ▲학교와 지역의 벽깨기 ▲LAS(문해력·문화예술·스포츠 교육) 등을 제시했다. 특히 교권 회복과 관련해 '경기형 교권보호국' 신설 논의를 위한 토론회를 인수위 차원에서 개최하겠다고 덧붙였다.

인수위원회 위원장에는 김상곤 전 교육부장관이 위촉됐으며 수석부위원장은 이건 전 세마고 교장이 맡았다. 핵심 과제를 다룰 AI교육대전환특별위원회 위원장에는 김정호 KAIST 교수가 임명됐다.

인수위 조직은 총 4개 특별위원회와 2개 추진단, 8개 정책분과위원회로 세분화해 운영된다.

이날 출범식에는 이상호 경기교총 회장, 이재민 전교조 경기지부장, 채유경 경기교사노조 위원장이 인수위원으로 직접 참석해 교권 회복과 악성 민원 대응 등 현장 중심 정책 마련을 위해 협력하겠다는 각오를 밝혔다.

교권 회복과 악성 민원 대응 등 현장 중심 정책 마련을 위해 협력하겠다는 각오를 밝혔다.[사진=안민석 당선인 제공]

김상곤 인수위원장은 "당선인의 철학을 바탕으로 경기교육대전환이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 인수위원들과 함께 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com