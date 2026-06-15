[알림] 뉴스핌 경력 및 인턴기자 모집

종합뉴스통신사 뉴스핌이 <산업·중소기업·금융증권·글로벌·정치> 분야를 취재할 경력기자 및 인턴기자를 채용합니다.
뉴스핌은 '올바른 뉴스로 국민의 삶에 기여한다'라는 정보후생(正報厚生)을 사시(社是)로 언론의 미래를 선도하며 글로벌 종합 미디어로 발돋움 하고 있습니다.
성장과 치열함이 있는 뉴스핌에서 뉴스통신 기자로서의 꿈을 펼치십시오. 꿈꾸는 당신의 도전을 기대합니다.
◇ 모집분야
-산업·중소기업·금융증권·글로벌·정치
-모집인원: 0명
◇ 응시 자격
-경력기자 : 취재 경력 3년 이상
-인턴기자 : 채용연계형
* 공통 : 학력 제한 없음·해외여행 무결격자
◇ 전형 방법
1차 서류심사, 2차 면접
◇ 서류 접수 및 기간
뉴스핌 이메일(recruit@newspim.com) 접수
2026년 6월 15일 ~ 2026년 6월 30일
◇ 제출 서류
경력직: 입사지원서 1부(본사 양식 다운로드)
* 경력기자 = 단독 및 기획기사 등 기명 기사 2건 이상
인턴: 입사지원서 1부(본사 양식 다운로드)
◇ 우대 사항
지원 분야 출입 경험
◇ 기타 사항
-1차 서류전형 합격자에 한해 개별 연락드립니다.
-제출하신 서류는 돌려드리지 않습니다.
-제출하신 서류 내용이 허위로 판명될 경우 합격을 취소할 수 있습니다.
-문의 : 뉴스핌 (02-761-4409)