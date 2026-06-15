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교육감 당선인들, 교부금 개편 시도 직격…"교육재정 축소는 미래세대 포기"

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  • 전국 시·도교육감 당선인들이 15일 지방교육재정교부금 산정 방식 개편을 공개 비판했다.
  • 정부는 내국세 연동과 교부율은 유지하되 교육교부금 사용처를 영유아·대학까지 넓히는 법 개정을 추진 중이다.
  • 교육감들은 학령인구 감소기일수록 지방교육재정 안정성과 교육자치, 학생 안전·교권 회복에 재원이 필요하다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시도교육청 협의 없는 산정 방식 변경 매우 우려"
정부, 교육교부금법 개정 논의…교육감들 공동 대응
내국세 20.79% 연동 구조 개편 놓고 갈등 본격화

[세종=뉴스핌] 송주원 기자 = 6·3 전국동시지방선거 이후 전국 시·도교육감 당선인들이 처음으로 마주한 자리에서 지방교육재정교부금 산정 방식 변경 움직임을 정면으로 비판했다. 정부가 교육교부금 재원 배분 구조 개편을 위한 법 개정 논의에 들어가면서 교육감 당선인들이 반발에 나선 것이다.

강은희 대한민국교육감협의회장(대구시교육감)은 15일 세종시 대한민국교육감협의회 대회의실에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 교육감 당선인 간담회'에서 "정부가 우리 공교육을 집행해 온 지방교육재정교부금 산정 방식을 교육 현장을 책임지는 시·도교육청과 협의 한 번 없이 일방적으로 바꾸려는 움직임에 매우 우려를 표하고 있다"고 밝혔다.

전국 시·도교육감 당선인들이 15일 세종시 대한민국교육감협의회 대회의실에서 지방교육재정교부금 산정 방식 변경 움직임을 비판하고 있다. [사진=송주원 기자]

이날 간담회는 이번 지방선거에서 선출된 전국 시·도교육감 당선인들이 참석한 가운데 열렸다. 교육감 당선인들은 '교육재정을 줄이는 것은 미래세대를 포기하는 것입니다!'라는 문구가 적힌 현수막을 함께 들고 촬영하기도 했다.

정부는 지방교육재정교부금 재원 배분 구조 개편을 추진하고 있다. 이날 정부에 따르면 기획예산처와 교육부는 교육교부금법 개정 논의를 진행 중이다. 교육교부금은 중앙정부가 각 시·도교육청에 지원하는 재원으로, 교육청의 주요 수입원이다. 현행 제도상 내국세의 20.79%와 국세 중 교육세 일부를 재원으로 한다.

이 같은 방식은 교육교부금이 도입된 1972년 당시 열악했던 교육 여건을 개선하기 위한 취지였다. 그러나 정부 안팎에서는 50여 년이 지나 교육 환경이 달라진 만큼 현행 구조를 손볼 필요가 있다는 지적이 나온다. 저출산으로 학생 수는 줄어드는 반면 초·중·고교에 투입되는 교부금 규모는 계속 늘어나고 있다는 이유에서다.

학령인구는 교육교부금이 도입된 1972년 1073만명에서 올해 492만2000명으로 절반 이하로 줄었다. 반면 교육교부금은 2016년 43조1615억원에서 올해 추가경정예산 기준 76조4381억원으로 30조원 이상 증가했다. 2022년 기준 학생 1인당 공교육비도 초등교육 1만9794달러, 중·고교 교육 2만5267달러로 OECD(경제협력개발기구) 평균을 웃돌았다.

교육부는 내국세 연동 방식과 현행 교부율 20.79%는 유지하되 초·중·고교에만 쓸 수 있도록 한 사용처 제한을 완화하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 교육교부금을 영유아나 대학 교육에도 사용할 수 있도록 칸막이를 낮추는 방식이다.

강 회장은 "대한민국 교육은 급격한 학령인구 감소와 소규모학교 증가, 인공지능과 디지털 대전환이라는 시대적 격변기를 맞고 있다"며 "지방교육재정의 안정성 확보와 지방교육자치의 확립, 교권 회복과 학생 안전 등 함께 지혜를 모아야 할 과제들이 놓여 있다"고 강조했다.

제9회 전국동시지방선거 교육감 당선인 간담회 모습. [사진=송주원 기자]

한편 이날 간담회에서는 강 회장의 후임인 제11대 회장이 선출될 예정이다. 협의회는 전국 16개 시·도교육감의 뜻을 모아 교육청 간 교류와 협력을 강화하고 지방교육자치 발전을 도모하기 위해 운영되는 기구로, 차기 회장은 시·도교육감 가운데 호선으로 정해진다. 동수일 경우 다선과 연령 등을 기준으로 결정된다.

제10대 회장인 강은희 대구시교육감은 2024년 7월 취임해 2년간 협의회를 이끌었다. 보수 성향 교육감으로는 10년 만에 협의회장을 맡은 강 교육감은 임기 동안 협의회 명칭 변경, 지방교육재정 안정화, 고교 무상교육 국비 지원 특례 연장, 교원정원 감축 계획 수정 등을 주요 성과로 남겼다.

교육계에서는 새 정부 출범 이후 처음 구성되는 협의회라는 점에서 진보 성향 교육감 선출 가능성이 거론되고 있다. 정근식 서울시교육감, 윤건영 충북교육감, 임종식 경북교육감, 도성훈 인천교육감과 안민석 경기교육감 당선인 등이 후보군으로 언급된다.

jane94@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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