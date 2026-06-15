구자열 인수위, '비효율적·불합리한' 행정 요소 혁신...시민 선호도 조사 게시

AI 핵심 요약beta
- 원주시 시민주권시대 준비위원회는 15일 실·국별 업무보고를 진행했다
- 기존 행정을 존중하되 비효율은 혁신하고 공약의 실질 이행 기틀을 다지겠다고 했다
- 시정 현황 진단과 시민 선호도 조사를 통해 민선9기 최종 시정방침을 확정할 예정이다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선 9기 원주시 '시민주권시대 준비위원회'는 15일 명륜1동 주민자치센터에서 실·국별 업무보고를 진행하며 주요 현안 및 당면과제를 논의했다고 밝혔다.
이번 업무보고는 단순한 시정 점검을 넘어 원주의 새로운 비전과 패러다임을 정립하기 위한 중요한 단계로 기존 행정의 연속성을 존중하되 비효율적이거나 불합리한 요소는 혁신할 계획이다. 특히 구자열 당선인의 공약이 시민의 일상에서 실질적으로 실행될 수 있도록 정책의 기틀을 다지겠다는 목표를 세웠다.
준비위원회는 원주시 조직과 예산, 당면 현안 및 주요 사업 등에 대한 세부 내용을 검토하며 민선9기 시정의 성공적 안착을 위한 정밀 진단에 힘을 모으고 있다. 이어서 4개 분과별로 담당 부서와 심층 실무 회의를 실시한 뒤 주요 현안 사업장을 방문해 현장의 견해를 청취할 방침이다.
준비위원회 김기석 위원장은 "겸손과 협력, 객관성으로 시정 현황을 파악하고 시민의 기대에 부응하는 생활 밀착형 정책을 마련하는 데 집중하겠다"고 전했다.
같은 날 준비위원회는 원주시 설문조사 홈페이지에 민선9기 시정방침에 대한 시민 선호도 조사를 게시했으며 시민 의견을 바탕으로 최종적인 시정방침을 확정할 예정이다.
onemoregive@newspim.com