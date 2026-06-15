정동영 "北 차가운 침묵 답답…대화의 끈 놓을 수 없어"

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통일부장관, 6·15 남북공동선언 26주년 페이스북

"위태로운 적대적 두 국가, 평화공존으로 바꿔내야"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 6·15 남북공동선언 26주년을 맞아 "이재명 정부는 지난 1년간 전단 살포와 확성기 중단을 비롯한 선제적 평화 노력을 쏟아부었지만 돌아오는 것은 가혹하리만치 무겁고 차가운 침묵뿐"이라고 밝혔다.

정 장관은 15일 페이스북에 '6·15 정신은 계속 이어져야 합니다'라는 제목의 글을 올리고 "결코 대화의 끈을 놓을 수 없으며 평화를 향한 걸음을 멈춰서도 안 된다"며 이같이 밝혔다.

정동영 통일부 장관이 15일 '6·15 정신은 계속 이어져야 합니다'라는 제목의 글을 올렸다. [사진=정동영 장관 페이스북]

그러면서 정 장관은 "지금 주어진 과제는 명확하다. 위태로운 적대적 두 국가 관계를 평화적으로 공존할 수 있도록 관리하고 바꿔내는 것"이라고 강조했다.

정 장관은 2000년 6·15 남북공동선언 당시를 회고하며 "반세기 적대의 장벽을 허물고 분단사 처음으로 두 정상이 손을 맞잡았던 평양 순안공항의 감동이 여전히 생생하다"고 회고했다.

정 장관은 본인이 통일부 장관을 맡게 된 배경도 설명했다. 2004년 노무현 전 대통령으로부터 입각 제안을 받았을 당시 당초 지명받았던 부서의 장관직을 고사하고 통일부 장관직을 자청했다고 밝혔다. 6·15 공동선언 합의 사항 중 진척이 더뎠던 개성공단 사업을 추동하기 위한 열정 때문이었다는 밝혔다.

정 장관은 "같은 해 12월 개성공단 준공식에 참석한 뒤 1호 입주기업이 생산한 냄비 세트를 들고 김대중 전 대통령의 동교동 자택을 찾았을 때 '수고했다'며 어깨를 두드려주던 모습을 잊을 수 없다"고 말했다.

정 장관은 "마침내 돌파구를 찾아내는 것이야말로 김대중 대통령께서 보여주신 6·15의 위대한 정신"이라며 "한반도의 운명을 책임진 우리가 먼저 지치지 않고 다음 세대를 위한 평화의 길을 끝끝내 예비해야 할 때"라고 강조했다.

hyun9@newspim.com