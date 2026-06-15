창원시, '시민화합 한마음 생활체육대축전' 성황…종목별 열띤 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 13일 시민화합 한마음 생활체육대축전을 열었다
- 41개 종목에 선수 1만여명이 참가해 생활체육 경기를 펼쳤다
- 2200여명이 참석한 개회식과 이틀간 경기도 사고 없이 마무리됐다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 남 창원시가 시민들의 건전한 여가 문화 확대를 위해 생활체육 행사를 마련했다.
시는 지난 13일부터 14일까지 이틀간 지역 경기장에서 '2026 창원시 시민화합 한마음 생활체육대축전'을 개최했다고 15일 밝혔다.
이번 대회는 창원시체육회가 주최하고 종목별 단체가 주관, 창원시가 후원한 생활체육 종합대회로 41개 종목에 선수 1만여 명이 참가했다.
지난 13일 창원체육관에서 열린 개회식에는 동호인과 시민, 국회의원, 시·도의원, 체육회 관계자 등 2200여 명이 참석했다.
행사는 식전 공연에 이어 기수단 입장, 국민의례, 유공자 표창 25명, 내빈 축사, 선수대표 선서 순으로 진행됐다.
대회 기간 축구, 배드민턴, 탁구 등 종목별 경기가 이어졌으며 참가자들은 각 종목에서 경기를 치렀다. 시는 안전수칙을 적용해 별다른 사고 없이 일정을 마무리했다.
news2349@newspim.com