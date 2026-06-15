청소년사이버상담센터, 동서대 협업 쇼츠 공개…"가볍게 접근할 수 있도록"

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동서대 '한끗' 팀 참여, 청소년 눈높이 맞춘 콘텐츠 제작

24시간 상담 등 핵심 기능 소개…19일 SNS 통해 공개

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국청소년상담복지개발원 청소년사이버상담센터는 동서대학교 광고홍보학과 프로젝트팀 '한끗'과 협업해 '청소년상담1388'의 인지도와 접근성을 높이기 위한 홍보 쇼츠(Shorts) 영상을 제작했다고 15일 밝혔다.

이번 홍보영상 제작에는 동서대학교 광고홍보학과 4학년 학생들로 구성된 '한끗' 팀이 참여해 기획부터 촬영, 편집까지 전 과정에 직접 참여했다.

청소년사이버상담센터와 동서대가 협력해 제작한 홍보 쇼츠 장면. [사진=청소년사이버상담센터]

개발원은 청소년의 눈높이와 감성을 반영한 콘텐츠를 통해 기존 공공기관 홍보의 경직된 이미지를 탈피하고 보다 친근한 메시지를 전달한다는 계획이다.

영상은 상담을 주저하는 청소년들의 일상을 현실적으로 담아내 공감을 이끌어내고 "어떤 고민이든 언제든 도움을 받을 수 있다"는 메시지와 함께 '청소년상담1388' 서비스를 직관적으로 소개하는 방식으로 구성됐다.

특히 총 3편으로 제작된 이번 시리즈는 ▲사람이 직접 하는 따뜻한 상담 ▲사소한 고민도 편하게 털어놓을 수 있는 상담 ▲365일 24시간 언제든 가능한 상담 등 청소년상담1388의 핵심 특징을 중심으로 제작됐다.

완성된 영상은 오는 19일 공개되며 청소년사이버상담센터 공식 유튜브 채널을 비롯해 인스타그램, 페이스북, 틱톡, X(구 트위터) 등 다양한 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.

한정원 이사장은 "이번 홍보영상은 청소년들이 상담을 어렵고 무겁게 느끼지 않고 일상 속에서 가볍게 접근할 수 있도록 기획됐다"며 "재미와 공감을 더한 콘텐츠를 통해 청소년상담1388이 더욱 친숙한 서비스로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com