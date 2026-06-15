부산시, 부산터널 전원선로 교체 공사…22일부터 야간 교통 통제

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산터널 내 전원선로 교체에 따라 오는 22일부터 평일 밤 시간대에 야간 교통을 통제한다.

시는 오는 22일부터 8월 28일까지 중구 영주동에서 서구 대신동을 잇는 부산터널에서 전원선로 교체공사를 실시한다고 15일 밝혔다. 공사 기간 중 공휴일과 토·일요일을 제외한 평일에 교통통제가 이뤄진다.

전원선로 교체공사에 따라 교통을 통제하는 부산터널 전경[사진=부산시] 2026.06.15

이번 공사는 부산터널 내부 전원선로를 내화전선으로 교체해 화재 발생 시 전원선로를 통한 화재 확산을 지연하고 대피 시간을 확보하기 위한 것이다. 시는 화재 등 비상 상황에서 터널 이용 시민의 안전성을 높이는 시설 개선 차원이라고 설명했다. 시공은 ㈜범아전기가 맡는다.

교통 통제는 상행선(영주동→대신동)을 대상으로 한다. 통제 시간은 통제일 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 8시간이며 출퇴근 시간대 혼잡을 피하기 위한 조치라는 것이 시의 설명이다. 공휴일과 토·일요일은 통제를 시행하지 않는다.

시는 공사 기간 동안 부산터널 상행선 2개 차로를 전면 통제하고 통제를 하지 않는 하행선 2개 차로를 1개 차로씩 나눠 양방향 교행 차로로 운영할 계획이다. 시는 이 같은 방식으로 터널 통행 자체는 유지하되 차로 수를 줄여 공사 공간과 안전을 확보한다는 방침이다.

진봉상 부산시 건설안전시험사업소장은 "시민 불편을 줄이기 위해 공사 기간 단축과 안전한 시공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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