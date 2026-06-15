파리서 만나는 K컬처…한·불 수교 140주년 기념 박람회 개막

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부·농림축산식품부·해양수산부·보건복지부가 한국콘텐츠진흥원 등 관계기관과 함께 16일부터 19일까지 프랑스 파리에서 '2026 프랑스 케이(K)-박람회(K-EXPO FRANCE 2026)'를 개최한다.

문화체육관광부는 정부 부처 합동으로 16일부터 19일까지 프랑스 파리에서 '2026 프랑스 케이(K)-박람회(K-EXPO FRANCE 2026)'를 연다고 밝혔다. [사진= 문체부]

K-박람회는 콘텐츠·음식·뷰티·패션·관광 등 케이-컬처 기업의 해외 진출을 돕기 위해 케이팝 콘서트와 산업 전시·체험, 수출 상담을 망라한 종합 박람회다. 특히 이번 박람회와 함께 열리는 케이팝 콘서트는 '동행, 낭만, 감사'를 주제로 한-불 수교 140주년을 기념하는 대표 행사로 마련됐다.

6월 16~18일 파리 팔레 데 콩그레에서 열리는 소비자 전시에는 다양한 기관·기업이 참여한다. 넷플릭스는 '케이팝 데몬 헌터스', '오징어게임', '흑백요리사' 등 인기 콘텐츠를 활용한 12개 기업과 공동관을 운영하고, 한국관광공사는 지하철·등산길 재현 전시와 대한항공 협업 항공기 좌석 체험관을 선보인다. 한강 라면과 비건 김치 시식이 가능한 편의점형 케이-푸드 체험관, 케이-화장품 체험관, 케이-북 전시관도 현지 관람객과 만난다.

AI·실감형 콘텐츠도 집중 조명된다. CJ ENM과 11개 신기술 콘텐츠 기업이 참여하는 AI 영화·애니메이션 체험관, 실감형 증강현실 도서 콘텐츠 전시, 루이뷔통 등 프랑스 고급 패션 브랜드와 한국 공예 브랜드를 함께 시연하는 디지털 전시도 눈길을 끈다.

18~19일에는 K-수산 식품 요리쇼, 배우 류수영의 한식 이야기 프로그램, 한국식 피부 관리법 시연, 케이팝 댄스 랜덤 플레이 등 부대행사와 함께 콘텐츠·뷰티 기업 46개사가 참여하는 수출 상담회가 진행된다.

17일에는 태민, 몬스타엑스, 하츠투하츠, 엔씨티위시, 스텔라장, 82메이저 등이 출연하는 K팝 콘서트가 열린다. 양국 문화 장관이 참여하는 수교 기념식을 시작으로, 한국이 사랑하는 프랑스 노래·프랑스가 사랑하는 한국 노래 등 양국 우정을 주제로 한 무대가 펼쳐진다.

최휘영 문체부 장관은 "한국과 문화교류의 역사를 140년간 이어온 프랑스에 새롭고 다양한 매력의 'K-컬처'를 부처 합동으로 소개하게 되어 의미가 깊다"라며, "올해 9월 한국과 프랑스가 공동으로 개최하는 영화·영상 정상회담 '뤼미에르 서밋'을 통해 양국의 협력이 더욱 깊어지고 확대되기를 기대한다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com