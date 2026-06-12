아일릿, 첫 투어 전 회차 매진…홍콩 공연 1회 추가

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아일릿이 12일 첫 단독 투어 전 회차를 매진시켰다
- 아일릿은 홍콩 공연을 2회로 늘려 7개 도시 15회 규모로 확대했다
- 타이틀곡 '잇츠 미'는 글로벌·국내 차트에서 장기 흥행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아일릿(ILLIT)이 첫 번째 단독 투어 전 회차를 매진시키며 글로벌 인기를 입증했다.
12일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿의 '아일릿 라이브 '프레스 스타트♥︎' 인 홍콩(ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG)' 입장권이 지난 11일 진행된 일반예매에서 모두 동났다.
이날 예매를 끝으로 투어의 전 회차를 매진시킨 아일릿은 당초 8월 22일 1회로 예정됐던 홍콩 공연을 하루 더 추가하기로 결정했다. 이로써 투어 규모는 7개 도시 총 15회 공연으로 확대됐고, 아일릿은 22~23일 홍콩 아시아월드 엑스포 홀10에서 팬들과 만나게 됐다. 앞서 서울과 일본의 일부 공연 역시 시야제한석을 추가 오픈하며 아일릿의 티켓 파워를 입증한 바 있다.
지난 3월 서울에서 성공적으로 막을 올린 '프레스 스타트'는 일본 순회를 앞두고 있다. 공연은 오는 13~14일 아이치를 시작으로 20~21일 오사카, 29~30일 후쿠오카, 7월 18~19일 효고, 23일과 25일 도쿄에서 펼쳐진다. 아일릿은 홍콩 공연을 끝으로 첫 투어의 마침표를 찍는다.
한편 아일릿의 미니 4집 타이틀곡 '잇츠 미(It's Me)'를 향한 전 세계 리스너들의 관심도 더욱 뜨거워지고 있다. 이 곡은 미국 빌보드 글로벌 송차트(6월 13일 자), 유튜브 '주간 인기곡' 글로벌 차트(집계 기간 5월 29일~6월 4일)에 5주 연속 차트인했다. 국내 주요 음원 플랫폼 멜론, 벅스, 지니 등에서도 최상위권 붙박이로 자리 잡으며 장기 흥행에 돌입했다.
moonddo00@newspim.com