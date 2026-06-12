성남시, 임산부에 친환경 농산물 꾸러미 지원...이달 말까지 신청

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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시가 임산부 3200여명에게 24만원 상당의 친환경 농산물 꾸러미를 지원한다고 12일 밝혔다.

경기 성남시가 임산부 3200여명에게 24만원 상당의 친환경 농산물 꾸러미를 지원한다. 사진은 홍보포스터.[사진=성남시]2026.06.12 observer0021@newspim.com

지원 대상은 성남시에 주민등록을 두고 있는 임신부와 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모로 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)이나 농식품 바우처 사업(임산부 포함 가구)의 지원을 받는 경우는 제외된다.

신청은 오는 17일 오전 10시부터 30일 오후 6시까지 에코이몰을 통해서 본인이 직접 신청해야 하며 온라인 신청이 어려운 경우는 임신·출산 증빙서류를 지참하고 주소지 동 행정복지센터를 방문하면 된다.

선정된 대상자는 오는 12월 15일까지 전용 쇼핑몰 한살림에 접속해 성남시가 발송한 고유번호를 인증한 뒤 24만원 어치의 유기농 농산물과 무농약 원료 가공식품 등을 구매할 수 있다.

상품 주문 시 총 구매액 24만원 중 80%인 19만2000원은 포인트로 지원되고 20%인 4만8000원은 본인이 부담한다.

성남시 관계자는 "임신부와 출산 가정의 건강한 식생활을 지원하고 친환경 농산물 소비를 확대하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"면서 "지역 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 본다"고 말했다.

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