진안 마이산 여행자센터, 어린이 특화공간 '마이키즈카페' 새 단장

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빠망이 캐릭터 활용 체험형 놀이공간 조성, 가족 관광객 유치

실내외 놀이시설 확충, 지역상품권 연계 관광 활성화 기대

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군 마이산 북부권 여행자센터가 어린이 중심 실내 놀이공간으로 새롭게 탈바꿈하며 가족 단위 관광객 맞이에 나섰다.

사단법인 진안군관광협의회는 마이산 여행자센터의 명칭을 '마이키즈카페'로 변경하고 새 단장을 마쳐 본격 운영에 들어갔다고 12일 밝혔다.

진안군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.06.12 gojongwin@newspim.com

'진안을 플레이하다! 마이키즈 놀이터!'를 슬로건으로 조성된 마이키즈카페는 가족 관광객과 지역 주민들이 아이들과 함께 편안하게 이용할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

특히 진안군 대표 캐릭터인 '빠망이'를 활용해 내부 곳곳을 캐릭터 랩핑으로 꾸몄으며, 별도의 팝업 전시공간도 마련해 다양한 볼거리와 포토존을 제공한다.

시설 내에는 어린이들이 안전하게 이용할 수 있는 실내 놀이시설과 체험형 콘텐츠가 운영되고 있으며, 가족이 함께 즐길 수 있는 보드게임 공간도 이달 중 문을 열 예정이다.

운영시간은 화요일부터 일요일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 진안군민은 무료로 이용할 수 있으며, 관외 방문객은 이용료 5000원을 내면 전액을 진안사랑상품권으로 돌려받을 수 있다.

인근 마이산 농촌테마공원도 함께 즐길 수 있다. 최근 5000㎡ 규모의 잔디광장이 조성됐으며, 놀이조합대와 그네, 어린이용 짚라인 등 야외 놀이시설도 정비돼 실내외 체험이 가능한 가족 나들이 공간으로 기대를 모으고 있다.

gojongwin@newspim.com