부산 센텀시티에 스마트도시 특화단지 조성…공모 선정·168억 원 투입

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센텀시티 120만㎡ 스마트도시 개발 착수

디토닉 등 민간기업과 협력 인프라 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 국토부 공모에 선정돼 센텀시티 일원에 AI 기반 스마트도시 단지 조성에 나선다.

시는 국토교통부 주관 '2026년 스마트도시 특화단지 조성사업' 공모에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다. 이번 사업에는 전국에서 부산을 포함해 2개 지자체가 선정됐다.

부산 스마트도시 특화단지 조성사업 추진개요[사진=부산시] 2026.06.12

시는 센텀시티 일원 120만2100㎡ 부지에 2028년까지 총 168억 원을 투입해 '지능형 관제 및 안전' 분야 스마트도시 특화단지를 조성할 계획이다. 재원은 국비 80억 원, 시비 80억 원, 민간 8억 원으로 구성된다.

센텀시티는 디지털 산업과 마이스, 문화·상업·관광 기능이 집적된 지역으로, 인공지능 기반 도시 운영 기술의 실증과 사업화에 적합한 환경을 갖춘 것으로 평가된다.

사업은 부산시가 주관하고 부산정보산업진흥원이 사업관리와 AI산업혁신지원센터 운영을 맡는다. 디토닉, 스마트플래닝, 동림티엔에스, 비에스앤시스템즈, 쉬모스랩 등 민간기업도 참여해 인프라 구축과 플랫폼 개발, 데이터 모델링 등을 추진한다.

시는 실증 인프라 구축과 함께 기술 개발부터 사업화까지 이어지는 지원체계를 마련해 기업 유입을 유도할 방침이다. 또 검증된 기술의 타 지자체 확산과 해외 진출도 추진한다.

이를 위해 AI 기반 관제·안전 인프라를 구축하고, 기술사업화 지원과 고성능 컴퓨팅 자원 활용, 규제샌드박스 컨설팅, 전시 지원 등 기업 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

박형준 시장은 "센텀시티를 AI 기술 실증 거점으로 조성하고 관련 산업 생태계를 확장하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com