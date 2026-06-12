의왕조류생태과학관, 멸종위기 '두점박이사슴벌레' 인공증식 성공

연구 성과를 바탕으로 한 생태 교육 프로그램을 확대

시민들이 체감할 수 있는 전시 콘텐츠 지속적으로 강화

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕도시공사가 위탁 운영하는 의왕조류생태과학관이 한반도 희귀 곤충이자 멸종위기종인 '두점박이사슴벌레'의 인공증식에 성공하며 생물다양성 보전 연구의 새로운 지평을 열었다.

12일 공사 관계자는 "두점박이사슴벌레는 국내 사슴벌레류 중 유일하게 환경부 지정 멸종위기야생생물 Ⅱ급으로 분류된 보호종"이라며 "아름다운 황갈색 몸체와 가슴 양쪽에 선명하게 새겨진 두 개의 점이 특징이지만 최근 서식지 파괴 등으로 개체 수가 급감해 적극적인 보호와 연구가 시급한 실정이었다"고 전했다.

두점박이사슴벌레의 한살이(좌측 상단부터 시계방향 알-유충-번데기-성충). [사진=의왕도시공사]

의왕조류생태과학관은 서식지 외 보전과 생태 연구를 위해 다년간 공을 들이고 두점박이사슴벌레의 까다로운 생태적 특성을 고려해 ▲최적의 산란 환경 조성 ▲유충 시기의 체계적인 생육 관리 ▲맞춤형 온·습도 유지 등 시뮬레이션 연구를 지속적으로 추진한 끝에 이번 인공증식 결실을 맺었다.

김재훈 학예연구사는 "두점박이사슴벌레의 야생 생태적 특성을 면밀히 분석하고 이를 사육 환경에 그대로 반영한 것이 이번 성공의 핵심이었다"며 "이번 성과에 안주하지 않고 앞으로도 사라져가는 멸종위기 곤충들의 보전과 복원 연구에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

이번 성과는 단순한 증식을 넘어 지역 생태과학관의 자체 연구 역량이 한 단계 도약했음을 증명했다는 점에서 의미가 크다.

정두식 의왕도시공사 개발사업본부장은 "이번 인공증식 성공은 우리 조류생태과학관의 전문적인 연구 역량을 대외적으로 입증한 계기"라고 강조하며 "앞으로 연구 성과를 바탕으로 한 생태 교육 프로그램을 확대하고 시민들이 체감할 수 있는 차별화된 전시 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

의왕조류생태과학관은 이번에 증식 성공한 두점박이사슴벌레를 비롯해 다양한 생태 전시와 교육 과정을 운영하며 시민들에게 생물다양성의 중요성과 자연환경 보전의 가치를 전파하는 수도권 대표 생태 거점 기관으로 자리매김하고 있다.

1141world@newspim.com