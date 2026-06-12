드림캐쳐 유닛 UAU, 1년 만 컴백 확정…7월 1일 신보 발매

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드림캐쳐 유아유가 약 1년 만에 새 앨범을 발표하고 컴백한다.

유아유는 지난 11일 오후 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니앨범 '플레이리스트 #유어 유스(Playlist #Your Youth)'의 스케줄러를 공개하고 컴백을 공식화했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드림캐처 유아유 컴뱃 트레일러. [사진=드림캐쳐컴퍼니] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

공개된 스케줄러에 따르면 유아유는 12일 예약 판매를 시작으로, 티저 이미지, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 오픈하며 본격적인 컴백 프로모션을 이어갈 계획이다.

이뿐만 아니라 유아유는 앞서 3인 3색 개성이 드러나는 트레일러를 공개하고 팬들의 뜨거운 관심을 모으기도 했다. 영상 속 멤버들은 각자의 일에 몰두하며 몰입감을 높이는가 하면, 모든 트레일러에 등장하는 물이 무엇을 상징하는지 궁금증이 더해지고 있다.

유아유는 미니 1집 '플레이리스트 #유 아 유'로 일상 속 행복한 시간을 보내기를 희망하는 메시지를 전하며 유닛으로서 성공적인 첫발을 뗐다. 전작에 이어 또 한 번 리스너들의 플레이리스트를 정조준하는 이번 신보로는 어떤 매력을 보여줄지 기대감이 높아진다.

탄탄한 음악적 역량으로 '최강 조합'이라는 수식어에 걸맞은 시너지를 발휘하며 K팝 팬들에게 눈도장 찍은 유아유. 그간 한계 없는 장르 스펙트럼을 자랑했던 만큼, 미니 2집으로 이어갈 행보에 귀추가 주목된다.

한편, 유아유의 '플레이리스트 #유어 유스'는 오는 7월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com