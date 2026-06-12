이시우, 앤피오와 재계약 체결…신뢰 바탕 동행 이어간다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이시우가 현 소속사 앤피오와 재계약을 체결하며 인연을 이어간다.

앤피오는 "이시우 배우와 쌓아온 두터운 신뢰와 깊은 유대감을 바탕으로 재계약을 체결했다. 소중한 인연을 이어가게 되어 매우 기쁘다"라며 "앞으로도 이시우 배우가 다방면에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 파트너로서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이시우. [사진=앤피오] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

이시우는 드라마 '하이바이, 마마!', '이번 생도 잘 부탁해', '소년시대', '완벽한 가족', '러브 미' 등 장르 구분없이 다양한 작품에 출연해 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다. 특히 어떤 캐릭터든 자신만의 색깔로 소화해내는 넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 배우로서의 입지를 단단히 굳혔다.

그 중 '소년시대'에서 보여준 강렬한 연기 변신과 '러브 미'에서 선보인 깊이 있는 감정선은 대중에게 큰 호평을 이끌어냈다. 이시우는 차세대 기대주를 넘어 '믿고 보는 배우'로서의 존재감을 확고히 각인시키며 연기력을 입증했다.

한편, 이시우는 향후 활발한 작품 활동을 통해 대중과 만날 예정이다.

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