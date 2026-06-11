비번날 바다에 빠진 관광객 2명 구조한 강릉해경 김세진 경사

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉해양경찰서 소속 김세진 경사가 비번 중 해변 산책 중에 바다에 표류하던 시민 2명을 구조한 사실이 전해져 미담이 되고 있다.

강릉해양경찰서는 지난 10일 오후 5시쯤 강릉시 사근진해변에서 발생한 익수자 2명(여, 20대)을 구조했다고 11일 밝혔다.

김세진 경사.[사진=강릉해양경찰서] 2026.06.11 onemoregive@newspim.com

이날 관광객 A씨(여, 20대)가 바다에 빠졌고 이를 목격한 일행 B씨(여, 20대)가 인명구조함에 있는 구명조끼를 착용하고 구조를 시도하던 중 함께 표류하게 돼 2명이 구조 요청을 하게 된 상황이었다.

비번 날에 근처에서 산책하던 김 경사는 사고 현장을 목격하고 즉시 입수해 익수자 2명을 모두 안전하게 구조했다.

김 경사는 "익수자를 보고 반드시 살려야 한다는 생각에 몸이 먼저 반응했다"며 "앞으로도 자랑스러운 해양경찰 구조대원으로서 맡은 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

최근 동해안을 찾는 행락객이 증가하고 기온이 올라 해수욕장 개장 전에도 바다에 들어가려는 사람들이 늘어나면서 사고 위험이 높아지고 있다. 이에 강릉해양경찰서는 사고 취약 시간대를 중심으로 육·해상 예방순찰과 안전계도를 강화하는 등 연안사고 예방에 총력을 기울이고 있다.

또한 사고 예방을 위해 강릉시와 긴밀히 협조하며 이번 주부터 금~일요일 안전요원을 일부 조기 배치하고 해수욕장 개장 전 입수 자제를 당부하는 안내 문구를 확대 게시하는 등 선제적인 안전관리 대책을 추진하고 있다.

강릉해경 관계자는 "안전요원이 배치되었다 하더라도 개장 기간과 같이 충분한 인원이 배치된 것은 아니다"라며 "안전을 위해 개장 전까지는 입수를 자제해 달라"고 당부했다. 이어 "특히 너울성 파도가 있을 때에는 갑작스런 파도에 휩쓸릴 수 있으므로 안전을 위해 사진 촬영 시 너무 가까이 접근하지 말아야 한다"고 강조했다.

동해지방해양경찰청은 비번 날 구조한 김 경사에게 동해지방해양경찰청장 표창을 수여할 예정이다.

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