목포해경, 자율방범대와 연안안전 거버넌스 구축 본격화

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포해양경찰서가 연안사고 예방과 참여형 안전관리 체계 강화를 위해 지역사회와 연계한 촘촘한 안전망 구축에 나섰다.

목포해경은 11일 관내 자율방범대와 '2026년 연안안전 ACTIVE 위원회 킥오프 회의'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 최근 연안활동 증가로 안전관리 수요가 확대된 가운데 제한된 인력으로 광범위한 해역을 관리하는 데 한계가 있다는 판단에 따라 마련됐다.

2026년 연안안전 ACTIVE 위원회 킥오프 회의. [사진=목포해경] 2026.06.11 ej7648@newspim.com

이날 회의에는 목포·무안·신안 등 8개 시·군 자율방범대 관계자들이 참석해 연안사고 발생 현황과 예방대책을 공유하고 안전교육 및 홍보 협력, 위험구역 순찰과 신고체계 구축, 합동 캠페인 추진, 위원회 운영 활성화 방안 등을 논의했다.

목포해경은 약 2100명 규모 자율방범대와 협력해 지역 특성을 반영한 예방 중심 활동을 확대하고 위험요소를 조기에 발견·공유하는 민·관 협력체계를 구축할 계획이다.

자율방범대의 지역 네트워크와 해경의 전문성을 결합할 경우 위험요인 조기 인지와 신속한 상황 전파, 취약구역 관리 강화 등 예방 효과가 높아질 것으로 기대된다.

오배택 신안 자율방범연합대장은 "해경과 협력 논의가 의미 있는 출발점이 됐다"며 "연안 안전 확보에 적극 협력하겠다"고 말했다.

채수준 서장은 "연안사고 예방은 지역사회와의 협력이 필수적"이라며 "안전교육과 초기 대응 매뉴얼 제공, 합동 순찰 등을 통해 국민 생명 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com