하남시 광암동 차량 화재… 운전자 40대 남성 경상

AI 핵심 요약beta
- 하남시에서 11일 오전 전기차가 전복·화재가 발생해 40대 운전자가 화상을 입었다
- 소방당국은 장비 14대·인원 51명을 투입해 1시간 만에 큰 불길을 잡고 후속 안전화 작업을 진행했다
- 경찰과 소방 당국은 전복 경위와 배터리 충격 여부 등 정확한 화재 원인을 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[하남=뉴스핌] 김가현 기자 = 11일 오전 경기 하남시의 한 도로를 주행 중이던 전기차가 전복되면서 불이 나 40대 운전자가 화상을 입는 사고가 발생했다.
소방당국에 따르면 이날 오전 7시 13분께 하남시 광암동의 한 도로 1차로에서 전기차 한 대가 우측으로 전도되면서 화재가 발생했다는 지나가던 운전자의 신고가 접수됐다. 이번 화재는 다른 차량과의 충돌이 없는 단독 사고로 파악됐다.
이 사고로 전기차를 운전하던 40대 남성 A씨가 발목 아래 부위에 2도 화상을 입었으며 허리와 손목 통증을 호소해 출동한 구급대에 의해 인근 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받고 있다.
신고를 받고 즉시 출동한 소방 당국은 현장에 지휘차 등 장비 14대와 소방력 51명을 투입해 진화 작업에 돌입했다. 소방대는 화재 발생 약 1시간 만인 오전 8시 16분께 큰 불길을 잡는 초진을 완료했다.
이어 오전 8시 50분께부터는 고전압 배터리의 열폭주 현상을 막고 잔불을 완전히 끄기 위해 이동식 소화수조에 물을 채워 차량을 담그는 안전화 작업을 실시했다. 소방 당국은 사고 발생 2시간 30여 분 만인 오전 9시 49분께 불을 완전히 껐다.
경찰과 소방 당국은 차량이 전복된 구체적인 경위와 배터리 충격 여부 등 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
beignn@newspim.com