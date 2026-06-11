과천시 '민원매니저 제도' 시범 도입...복합민원 신속·편리하게 처리

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복합민원 접수부터 부서 간 협의·조정 처리 결과 안내까지 전 과정 전담 관리

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 여러 부서가 관련된 복합민원을 보다 신속하고 편리하게 처리할 수 있도록 '민원매니저 제도'를 도입해 오는 10월까지 시범 운영한다고 11일 밝혔다.

'민원매니저'는 복합민원 접수부터 부서 간 협의·조정 처리 결과 안내까지 전 과정을 전담 관리하는 공무원이다. 민원인이 여러 부서를 방문하거나 처리 진행 상황을 일일이 확인해야 하는 불편을 줄이고 체계적인 민원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

민원매니저 시범 운영 기관. [사진=과천시]

그동안 과천시는 민원인 1회 방문 처리제 등 원스톱민원서비스를 운영해 왔지만 복합민원의 경우 여러 부서의 검토와 협의가 필요한 만큼 처리 과정이 복잡하다는 의견이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 시는 일반 복합민원과 건축허가 분야를 대상으로 협의·조정 경험이 풍부한 6급 팀장급 공무원을 '민원매니저'로 지정해 운영한다.

'민원매니저'는 관련 부서 협의와 검토회의 운영 처리 상황 안내 등을 담당하며 민원 처리 전 과정을 총괄 관리하게 된다. 이를 통해 복합민원 처리 기간을 단축하고 민원인의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

'민원매니저' 상담은 과천시 열린민원과와 건축과에 방문하면 받을 수 있다.

신계용 과천시장은 "'민원매니저 제도'는 복합민원 처리 과정에서 발생하는 행정적 불편을 최소화하고 부서 간 협업을 강화하여 시민 중심의 민원 서비스를 제공하기 위한 제도"라며 "시범운영 결과를 분석해 보다 효율적인 원스톱민원서비스 체계를 구축해 나가겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com