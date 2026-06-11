사천시, 민선9기 시정 밑그림 착수…주요 현안사업 보고회

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시가 16일 민선9기 대비 주요 현안사업 보고회를 연다고 밝혔다
- 우주항공·투자유치·관광·해양체육·도로교통 등 13개 부서 31개 사업 진행 상황과 개선 방안을 논의한다
- 시는 보고회를 통해 민선9기 비전과 연계한 핵심 사업 추진 동력 확보와 부서 간 협업 강화를 추진한다
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핵심 사업 추진 동력 확보 방안 모색
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 민선9기 출범에 앞서 시정 밑그림을 그리는 작업에 착수했다.
시는 오는 16일 오후 3시 시청 대회의실에서 시장과 부시장, 국·소장, 관련 부서장 등 30여 명이 참석한 가운데 주요 현안사업 보고회를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 회의에서는 13개 부서가 추진 중인 31개 주요 사업의 진행 상황과 문제점, 개선 방안이 논의된다.
우주항공 분야에서는 국립창원대 사천 우주항공 본 캠퍼스 건립 지원, 우주항공복합도시 건설 특별법 제정 지원, 우주항공산업진흥원 사천 설립 등이 보고된다.
투자유치 분야에서는 AI 데이터센터 조기 건립 지원과 우주항공 국가산업단지 활성화, 산업단지 조성 부지 매각과 정상화 방안이 포함됐다.
관광 분야에는 삼천포 무지개빛 생태탐방로 조성, 선상지 테마 관광명소 조성, 각산 알파인코스터 조성 사업이 담겼다. 해양·체육 분야에서는 신수도 클럽 국가어항 및 파크골프장 조성, 광포만 갯벌 해양생태관광 자원화, 시니어 친화형 국민체육센터 건립 등이 점검 대상이다.
도로·교통 분야에서는 사남~정동 간 국도대체 우회도로 개설, 사천공항 확장 및 국제공항 승격, 사천우주항공 고속국도 구축, 사천우주항공선 국가철도망 구축 등 기반시설 사업이 중점적으로 다뤄진다.
시는 이번 보고회를 통해 민선9기 시정 비전과 연계한 핵심 사업의 추진 동력을 확보하고 부서 간 협업을 강화해 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다.
m25322532@newspim.com