"의사 없어도 진료 가능"…청주시, 농촌 보건지소 4곳 '통합형' 전환

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 의과 공중보건의사 공백 장기화에 대응해 농촌 지역 보건지소 기능을 대폭 강화한다.

의사가 상주하지 않는 상황에서도 상시 진료와 약 처방이 가능하도록 운영 체계를 바꾸는 것이다.

청주 보건지소 진료 모습. [충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026.06.11 baek3413@newspim.com

청주시 보건소는 의료 취약지 보건지소 4곳을 '통합형 보건지소'로 전환해 운영한다고 11일 밝혔다.

대상은 가덕·낭성·현도·북이 보건지소다.

청주시는 올해 의과 공중보건의사가 단 한 명도 배치되지 않으면서 의료 공백이 이어지고 있다.

그동안 보건소 소속 의사가 월 1회에서 주 1회 각 보건지소를 순회하며 진료를 맡아 왔지만 상시 진료가 어려워 주민 불편이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 시는 진료 공백을 줄이기 위해 각 보건지소에 보건진료 전담공무원 1명을 상주시켜 통합형 체계로 전환하기로 했다.

이들은 간호사 면허를 가진 전문 인력으로, 일정 범위 내에서 진료와 약 처방이 가능하다.

통합형 보건지소로 전환되면 의사가 없더라도 현장에서 ▲일차 진료 ▲고혈압·당뇨 등 만성질환 약 처방 ▲상시 건강 관리가 이뤄진다.

특히 거동이 불편한 농촌 고령층이 시내 병원까지 이동해야 하는 부담이 크게 줄어들 것으로 시는 기대하고 있다.

고난도 진단이나 전문의 판단이 필요한 경우에는 원격 협진 시스템을 활용한다.

현장 보건진료 인력과 의료진이 실시간으로 연결돼 진단과 처방을 함께 결정하는 방식으로 의료 안전성을 보완하는 이중 체계를 구축할 계획이다.

방영란 상당보건소장은 "보건진료 전담공무원의 역할을 확대하고 원격 협진을 병행해 공중보건의 공백을 최소화하겠다"며 "도농 간 의료 격차 해소에 중점을 두고 운영할 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com