경기도 '일본군 '위안부' 피해자 평화·인권·기억의 메시지 공모전' 개최

일본군 '위안부' 피해자의 삶과 기억을 되새기고 평화·인권의 가치 확산

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 일본군 '위안부' 피해자의 삶과 기억을 되새기고 평화·인권의 가치를 확산하기 위해 '2026년 일본군 '위안부' 피해자 평화·인권·기억의 메시지 공모전'을 개최한다고 11일 밝혔다.

도에 따르면 이번 공모전은 '일본군 '위안부' 피해자 기림의 날'(8월 14일)을 맞아 8월 8일 개최 예정인 '경기도 기림의 날 기념식'과 연계해 추진된다. 공모전을 통해 선정된 우수작들은 기념식 현장에서 시상과 함께 특별 전시와 공연 무대를 통해 도민들에게 공개될 예정이다.

2026년 일본군 '위안부' 피해자 평화·인권·기억의 메시지 공모전 포스터. [사진=경기도]

공모 분야는 ▲시▲그림▲창작곡(가사 포함) 등 총 3개 부문이다. 일본군'위안부' 피해자와 관련한 평화·인권·기억의 메시지를 자유롭게 표현한 창작 콘텐츠라면 경기도민을 포함해 국내·외 누구나 연령 제한 없이 참여할 수 있다.

공모 기간은 6월 12일부터 7월 5일까지 24일간 진행되며 네이버폼(QR코드) 또는 전자우편을 통해 참가신청서와 작품을 제출하면 된다. 접수된 작품은 주제 적합성, 작품성, 창의성, 전달력, 활용 가능성 등을 종합적으로 평가하며 최종 수상작은 7월 4주 중에 발표될 예정이다.

시상 규모는 대상 1점, 최우수상 3점, 우수상 6점 등 총 10점이며 수상자에게는 경기도지사상과 함께 총 260만 원의 상금(대상 50만 원, 최우수상 각 30만 원, 우수상 각 20만 원)이 수여된다. 선정된 작품은 경기도청 및 나눔의 집 전시, 기념사업 홍보 콘텐츠 등으로 활용할 계획이다.

특히 올해 공모전은 단순한 작품 공모를 넘어 피해자의 삶과 기억 평화와 인권의 가치를 창의적으로 표현하고 공유하는 참여형 기억 계승 사업으로 추진된다. 경기도는 우수작 전시와 홍보를 통해 도민과 미래세대가 역사적 의미를 함께 되새기는 계기를 마련할 방침이다.

김해련 경기도 여성정책과장은 "이번 공모전이 일본군 '위안부' 피해자의 역사적 아픔을 기억하고 평화와 인권의 가치를 미래세대와 공유하는 계기가 되길 바란다"며 "도민과 국내·외 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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