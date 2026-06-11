영재 측, '드림하이 시즌2' 제작사에 반박 "6월 말 변제 협의한 적 없다"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 뮤지컬 '드림하이 시즌2'에 출연한 그룹 갓세븐(GOT7) 영재 측이 미지급 출연료 문제와 관련해 제작사 측의 입장에 반박했다.

영재의 소속사 앤드벗컴퍼니는 10일 공식 입장을 통해 제작사 측이 밝힌 미지급금 정산 합의 내용은 사실과 다르다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 갓세븐 영재. [사진=앤드벗컴퍼니] 2026.06.11 moonddo00@newspim.com

앤드벗컴퍼니는 "최근 상대방 측은 영재 측과 이번 6월 안으로 나머지 미지급금에 대한 정산 절차를 반드시 완료하는 것으로 원만하게 협의했다고 밝혔는데, 당사는 미지급 출연료의 변제 시점을 6월 말로 협의하거나 확정한 사실이 없다"고 전했다.

이어 "상대방 측이 변제계획서를 작성해 전달하겠다고 구두로 언급했으나 이미 지난해 말에도 변제계획서를 제출하고 당시 제시된 일정은 실제로 지켜지지 않았기에, 당사는 추가 변제계획서 제출만으로 실질적인 변제 의사나 이행 가능성이 충분히 확인되었다고 보기 어렵다는 입장"이라고 설명했다.

그러면서 "당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 최우선으로 두고 있으며, 현재까지의 경과와 실제 이행 여부를 면밀히 검토하고 있다. 아울러 본 사안과 관련해 필요한 법적 절차를 계속 이어 나가고 있다"고 덧붙였다.

앞서 이날 '드림하이 시즌2' 제작사 아트원컴퍼니의 김은하 대표는 입장문을 통해 영재 측과 미지급금 정산과 관련한 협의가 이뤄졌다고 밝혔다.

김 대표는 "현재 갓세븐 영재 측과는 이번 6월 안으로 나머지 미지급금에 대한 정산 절차를 반드시 완료하는 것으로 원만하게 협의했다"며 "배우와의 약속을 최우선으로 해 약속된 기한 내 정산 절차를 마무리할 것을 약속드린다"고 전했다.

한편 영재는 지난해 6~7월 공연된 뮤지컬 '드림하이 시즌2'에 출연했다. 이후 출연료가 제때 지급되지 않자 올해 초 제작사를 상대로 법적 대응에 나선 것으로 알려졌다.

moonddo00@newspim.com