평택도시공사 '시민 안전 제보 제도' 집중 홍보…안전사고 예방 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사가 10일 지하 공영주차장 안전사고 예방 위해 시민 안전 제보 제도 집중 홍보했다고 밝혔다
- 이 제도는 주차장 이용객이 누수·배수시설 막힘·바닥 미끄럼 등 이상 징후를 QR코드·비상연락망으로 신고하는 시민 참여형 시스템이다
- 공사는 접수 즉시 현장 점검·조치 후 결과를 안내하며 우기 지하주차장 침수 위험 대비 위해 시민들의 신속한 제보를 당부했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사가 다가오는 여름철 우기를 맞아 지하 공영주차장의 안전사고를 예방하기 위해 '시민 안전 제보 제도'를 집중 홍보한다고 10일 밝혔다.
'시민 안전 제보 제도'는 공영주차장 이용객이 시설물 이상, 재난 징후, 안전 위험요인 등을 직접 신고하는 시민 참여형 안전관리 시스템으로 지난해 처음 도입됐다.
주요 제보 내용은 밀폐된 지하 공간에서 발생할 수 있는 누수, 배수시설 막힘, 바닥 미끄럼 등의 이상 징후 등이다.
특히 공사는 "침수 위험에 취약한 지하 공영주차장의 특성을 고려할 때 이용객들의 초기 제보가 필수적인 만큼 신속한 제보를 부탁한다"고 당했다.
제보 방법은 공영주차장 내부에 부착된 QR코드를 스캔해 카카오톡 오픈채팅방에 접속한 후 현장 사진과 내용을 간편하게 전송하면 된다.
또한 긴급 상황이 발생하면 주차장 내 안내된 비상 연락망을 통해 제보할 수 있다. 공사는 접수된 내용에 대해 즉각적인 현장 점검을 거쳐 조치한 후 처리 결과를 제보자에게 안내할 예정이다.
평택도시공사 관계자는 "시민들의 적극적인 참여 덕분에 안전한 주차 환경을 유지해 올 수 있었다"며 "올해 우기에도 지하주차장을 이용하는 시민들이 '안전 제보자'가 되어 작은 위험 징후라도 발견하는 즉시 적극적으로 제보해 주시기를 당부드린다"고 전했다.
krg0404@newspim.com