성남시, 여름방학 취약아동 3000명에 하루 3끼 급식 지원

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 10일 여름방학 동안 취약계층 아동 3000명에게 하루 3끼 급식을 지원한다고 밝혔다.
- 시는 방학 중 결식아동 급식을 위해 28억원을 투입하고 아동급식카드·도시락·단체급식 방식으로 한 끼 1만원을 지원한다.
- 지원 대상 아동은 26일까지 동 행정복지센터 방문 또는 복지로 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 여름방학 기간 취약계층 미취학 아동과 초중고교생 3000여 명에게 하루 3끼의 급식을 지원한다고 10일 밝혔다.
이번 급식 지원은 학기 중 지원하는 조식·석식에 중식을 추가하는 방식으로 운영된다.
성남시는 여름방학 급식 지원을 위해 28억원의 예산을 투입하는데 올해 결식아동 급식 지원 사업비 129억원의 22%에 해당한다.
지원 대상은 아동복지법상 18세 미만 아동 가운데 기초생활수급자, 차상위 계층, 중위소득 52% 이하 가구 아동, 한부모 가족 아동, 보호자의 사고·질병·부재 등으로 보호가 필요한 아동 등이며 담임교사, 사회복지사, 통·반장, 아동위원, 담당 공무원 등이 추천하는 아동도 지원 대상에 포함한다.
대상 아동은 아동급식카드(선불카드), 가정 배달 도시락, 지역아동센터 단체급식 등의 방식으로 급식을 지원받는데 급식 단가는 한 끼에 1만 원이며 각 학교 등의 여름방학 일정에 맞춰 제공된다.
여름방학 급식 지원을 희망하는 아동 또는 보호자는 오는 26일까지 주소지 동 행정복지센터를 방문해 신청하거나 복지로 홈페이지를 통해 온라인 신청도 된다.
성남시 관계자는 "방학 기간에는 학교 등의 급식이 중단돼 취약계층 아동이 점심을 거를 우려가 있다"면서 "도움이 필요한 아동들이 끼니를 거르지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 급식 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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