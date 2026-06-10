완주군, 미래행복센터 그린리모델링 확정…국비 10억 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 10일 미래행복센터 그린리모델링 공모에 선정돼 친환경 사업을 추진하게 됐다
- 국토부 공모로 국비 10억 확보해 단열보강·창호교체·신재생에너지 설비 등 에너지 효율 개선을 진행한다
- 노후화로 냉난방 불편이 컸던 지역 거점 센터가 이번 사업으로 쾌적한 녹색건축물로 탈바꿈할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
북부권 주민 편의 증진 및 친환경 거점공간 조성 기대
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군 미래행복센터가 국토부 주관 '2026년 공공건축물 그린리모델링 2.0' 공모사업에 최종 선정되면서 친환경 공공시설 전환에 속도를 내게 됐다.
완주군은 이번 공모 선정으로 국비 10억 원을 확보했으며, 이를 바탕으로 지난해 12월부터 준비해 온 미래행복센터 친환경 공간 조성 사업을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.
국토교통부는 전국 535개 노후 공공건축물을 대상으로 사업 타당성과 에너지 절감 효과 등을 평가해 총 318곳을 지원 대상으로 선정했다.
확보한 사업비는 건축물 단열 성능 보강을 비롯해 고성능 창호 설치, 고효율 냉난방 설비 교체, 신재생에너지 설비 도입 등에 투입된다. 이를 통해 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 줄여 친환경 녹색건축물로 탈바꿈할 예정이다.
지난 1986년 사용 승인을 받은 미래행복센터는 2003년 완주군이 매입한 이후 경제·사회·문화·교육 기능을 수행하는 지역 거점 공간으로 활용돼 왔다.
센터는 2009년 지역경제순환센터로 전환되면서 리모델링을 거쳤지만, 이후 17년이 지나 시설 노후화가 진행되면서 이용 주민들이 냉난방 문제로 불편을 겪어왔다.
센터를 이용하는 한 아동은 "여름에는 덥고 겨울에는 추웠는데 앞으로 더 쾌적한 공간이 된다고 하니 기대된다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com