경기도교육청중앙도서관, 전자도서관서 '북집 도서요약 서비스' 개시

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청중앙도서관은 15일 북집 도서요약 서비스를 도입했다
- 국내외 주요 도서와 글로벌 트렌드 보고서를 요약해 전자도서관 누리집 통해 제공한다
- 10일부터 12일까지 알림톡 구독 신청을 받아 선착순 500명에 독서 큐레이션을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 오픈 기념 선착순 500명 대상 '아침독서 주간 알림톡 서비스' 운영
10일~12일 전자도서관 누리집서 접수… "미래 융합형 지식 함양 도울 것"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청중앙도서관이 도내 학생과 교직원 도민들이 시·공간의 제약 없이 최신 디지털 지식정보를 누릴 수 있도록 맞춤형 도서 요약 서비스를 도입한다.
중앙도서관은 오는 15일부터 경기도교육청전자도서관 누리집을 통해 핵심 지식과 글로벌 동향을 압축해 제공하는 '북집 도서요약 서비스'를 새롭게 운영한다고 10일 밝혔다.
이번에 도입되는 '북집' 서비스는 독서 시간이 부족한 바쁜 현대인과 학생들을 위해 기획된 지식 추천 플랫폼이다.
제공되는 주요 콘텐츠는 ▲국내 베스트셀러·스테디셀러 및 신간 도서 요약본 ▲이코노미스트(The Economist), 뉴욕타임스(The New York Times) 등 해외 유력 매체가 선정한 최신 도서 요약 ▲세계 경제, 과학기술, IT 등 글로벌 트렌드를 분석한 핵심 보고서 등이다. 단순한 도서 소개를 넘어 글로벌 핵심 이슈까지 한눈에 파악할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
중앙도서관은 서비스 출시를 기념해 매주 엄선된 핵심 도서 정보를 카카오톡으로 발송해 주는 '아침독서 주간 알림톡 서비스'도 함께 선보인다.
알림톡 구독을 희망하는 이용자는 10일부터 오는 12일까지 사흘간 경기도교육청전자도서관 누리집에서 신청할 수 있다. 모집 인원은 선착순 500명이며, 참여자에게는 정기적인 독서 큐레이션 서비스가 제공될 예정이다.
이승호 경기도교육청중앙도서관장은 "시·공간의 한계를 넘어 누구나 고품질의 지식정보에 접근할 수 있는 열린 독서 생태계를 구축하고자 한다"라며 "이번 북집 도서요약 서비스가 교육공동체의 디지털 독서 역량을 강화하고 미래 융합형 지식을 함양하는 데 실질적인 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.
beignn@newspim.com