[오늘의 정치일정] 6월 10일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 G7 계기 유럽 순방을 진행했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관이 포럼·기념식·현장점검 등을 소화했다
- 여야 각 당 지도부가 최고위원회의·기념식·간담회·강연 등 정치 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
G7 계기 유럽 순방
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
10:00 한-중남미 미래협력포럼
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 제15차 한독자문위원회 개최 (더 플라자 호텔 서울)
<국방부>
-장관
10:00 해군사관학교 현장점검
-차관
10:00 국방홍보원장 취임식
<국가보훈부>
-장관
11:00 제100주년 6·10 만세운동 기념식 (광화문광장 놀이마당, 서울시 종로구 세종대로 175)
14:00 6·10만세운동 100주년 기념비 제막식 (천도교 종앙총부)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
11:00 제100주년 6·10 만세운동 기념식 (광화문광장 놀이마당, 서울시 종로구 세종대로 175)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
11:00 선거제도 개혁 TF 출범식 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 2026 원내대표 선출 의원총회 (국회 본관 246호)
15:00 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 국민 참정권 회복을 위한 시국선언 대학생 간담회 (국회 본관 245호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 39주년 6.10민주항쟁기념식 (민주화운동기념관)
11:20 검찰개혁 관련 기자회견 (국회 소통관)
-서왕진 원내대표
18:10 [인터뷰] 광주MBC라디오 <시사톡 라이브>
<개혁신당>
-이준석 당대표
19:00 리얼미터 정치학교 강연 (국회의원회관 제8간담회의실)
-천하람 원내대표
10:30 한미의원연맹 미 농무부 해외농업 차관보 간담회 (국회의원회관 제5간담회의실)