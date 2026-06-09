전남광주통합특별시의회 91명 영암서 첫 회동

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시의회 당선의원들이 9일 첫 사전 간담회를 열었다.
- 운영체계와 자치법규 정비 방향을 논의했다.
- 출범일 55건 의결과 대규모 조례안 심의가 예정됐다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 출범을 앞두고 당선의원들이 첫 사전 간담회를 열고 운영체계와 대규모 자치법규 정비 방향을 논의했다.
9일 전남광주통합특별시의회에 따르면 당선의원은 전남 영암군 호텔현대 바이라한 목포에서 사전 간담회가 개최됐다.
간담회에는 당선의원 91명을 비롯해 민형배 전남광주특별시장 당선인, 김대중 전남광주통합교육감 당선인, 시·도의회 및 관계 공무원 등 500여 명이 참석했다.
행사는 국민의례와 당선의원 소개, 당선인 인사말 순으로 진행됐다.
민형배 당선인은 "시정의 주체는 시민이며 시민이 결정하면 시장이 따르고 최종 결정은 의회가 한다"며 "의회의 관리·감독 역할이 특별시 성공을 좌우할 것"이라고 밝혔다.
김대중 당선인은 "수도권 중심 구조 속 교육 불균형이 지속돼 왔다"며 "정부 지원과 특별법을 활용해 교육 특별시로 도약해야 한다"고 강조했다.
전남광주행정통합추진단은 통합특별시 출범에 맞춰 마련된 자치법규와 주요 현안을 설명했다.
통합시의회는 7월 1일 출범 당일 통합조례 제정안 52건과 폐지안 1건, 통합규칙 제정안 18건과 폐지안 4건 등 총 55건을 의결할 예정이다. 이와 함께 의원 발의 56건, 시장 제출 480건, 교육감 제출 97건 등 대규모 조례안 심의도 예정돼 있다.
오후 일정은 의회 운영체계와 조직 구성, 의장단 선출 방식, 상임위원회 개편, 교섭단체 기준 등 핵심 현안을 논의했으며 비공개로 진행됐다.
ej7648@newspim.com