평택시 '2026 학부모 진학 특강' 개최…7월 교육전문가 릴레이 강연

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 다음 달 지역 내 초·중·고등학생 자녀를 둔 학부모들을 대상으로 최신 진로·진학 정보를 제공하는 '2026 학부모 진학 특강'을 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 특강은 급변하는 교육 트렌드와 입시 환경 속에서 학부모들의 자녀교육 역량을 강화하고 자녀의 효과적인 진로 탐색 및 진학 설계를 지원하기 위해 마련됐다.

평택시 '2026 학부모 진학 특강' 안내 홍보물[사진=평택시]

강연은 평택시청 대회의실에서 진행된다. 올해 특강은 각 분야의 저명한 교육 전문가들이 참여하는 3회차 릴레이 강연으로 구성됐다.

참가 신청은 오는 15일 오전 9시부터 시작된다. 신청을 원하는 학부모는 평택시 행사알리미를 이용하거나 평택시창의채움교육센터 카카오톡 플러스친구 및 네이버 밴드에 게시되는 링크를 통해 접수하면 된다.

시 관계자는 "앞으로도 학부모들이 변화하는 입시 환경과 교육 정책을 정확히 이해하고 자녀의 적성에 맞는 진학 방향을 함께 설계할 수 있도록 다양한 진로·진학 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

krg0404@newspim.com