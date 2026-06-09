경북교육청, 1차 추경안 5987억 원 편성…도의회 제출

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학교 운영 안정화·미래교육 기반 강화 '초점'

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북교육청이 6조 1880억 원 규모의 제1회 추경예산안을 편성해 경북도의회에 제출했다. 이는 기정 본 예산 5조 5893억 원보다 5987억 원이 늘어난 규모다.

9일 경북교육청에 따르면 이번 1차 추경안은 정부 제1회 추경안에 따른 보통교부금 증액분과 특별교부금 등의 재원으로 편성됐다.

경상북도교육청사 전경[사진=뉴스핌DB]

주요 세입 재원은 보통교부금 3,041억 원과 특별교부금 879억 원 등이며, 경북교육청은 이를 바탕으로 학교 현장의 안정적인 운영 지원과 미래교육 기반 조성에 중점을 두고 예산을 편성했다.

특히 최근 고유가와 물가 상승, 인건비 증가 등으로 어려움을 겪고 있는 학교 현장의 재정 부담을 완화하고, 디지털 전환과 교육환경 개선 수요에 초점이 맞춰져 있다.

주요 추경예산안 사업은 ▲학교운영비 508억 원 ▲통학차량 운영비 17억 원 ▲급식 운영비 17억 원 ▲교육발전특구 사업 299억 원 ▲학습역량 강화 사업 60억 원 ▲노후 정보화 장비 교체 288억 원 ▲인공지능 기반 교육 활성화 사업 188억 원 ▲학교시설 환경개선 사업 1866억 원 등이다.

경북교육청은 이번 추경예산이 학교 운영의 안정성을 높이는 동시에 미래교육 전환과 교육 격차 해소, 지역과 함께 성장하는 교육 생태계 구축에도 이바지할 것으로 기대하고 있다.

임종식 교육감은 "이번 추가경정예산안은 학교 현장의 필수 재정 수요를 적기에 지원하고 학생들의 교육 활동을 안정적으로 뒷받침하는 데 중점을 두고 편성했다"며 "앞으로도 재정의 효율성과 건전성을 높이는 한편, 학생 중심 교육 환경 조성과 미래교육 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 추경예산안은 제363회 경상북도의회 임시회에서 교육위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 26일 최종 확정될 예정이다.

nulcheon@newspim.com