익산 전통시장 릴레이 축제 개막…여름 장터바캉스 본격 운영

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야시장·포차축제·청년몰 연계...전통시장 활력 제고

먹거리·공연·체험 결합한 도심형 여름문화축제 확대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 전통시장을 무대로 한 여름 축제를 마련하고 시민과 관광객을 위한 도심형 바캉스 프로그램을 운영한다.

익산시는 오는 12일부터 8월 1일까지 매일시장과 구·남부시장, 중앙시장, 서동시장 일원에서 '2026 전통시장 릴레이 장터바캉스'를 개최한다고 9일 밝혔다.

익산 전통시장, 올여름 도심 속 바캉스 포스터[사진=익산시]2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 야시장과 포차축제, 청년몰 행사 등을 하나의 브랜드로 통합한 전통시장 연계 축제로, 시민들에게 색다른 여가 공간을 제공하고 지역 상권 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

축제는 시장별 특색을 살린 릴레이 방식으로 진행된다. 오는 12~13일 매일시장에서 '매일 패션시장 야시장 페스티벌'이 열리며, 19~20일에는 구·남부시장에서 '이리와 포차 축제'가 이어진다.

또 중앙시장 청년몰에서는 6월 26일부터 7월 25일까지 '청년몰 상상포차 야시장'이 운영되고, 7월 31일부터 8월 1일까지 서동시장에서 '별별 야시장 in 2026'이 개최돼 축제의 대미를 장식한다.

행사 기간에는 초청가수 공연과 버스킹, 스트리트댄스, EDM 파티, 시민 참여형 프로그램 등 다양한 문화 콘텐츠가 선보일 예정이다.

특히 익산시 관광캐릭터 마룡이와 함께하는 '전통시장 축제 도장깨기' 이벤트도 마련된다. 시장별 한정판 마룡이 키링을 제공하고, 4개 시장의 키링을 모두 모은 참가자에게는 선착순으로 마룡이 쿠션을 증정한다.

익산시는 이번 행사가 전통시장 방문객 증가와 소비 촉진은 물론 지역경제 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

익산시 관계자는 "시민들이 도심에서 여름 축제를 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "전통시장에서 먹거리와 공연, 체험이 어우러진 특별한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com