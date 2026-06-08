의령군, 생활밀착형 청렴 시책 추진…'영수증-콜-GPS'로 투명성 강화

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부서별 맞춤형 청렴 과제 운영

신뢰 기반 행정·주민 편익 증대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군은 인허가, 보조금, 계약, 민원 등 군민 생활과 맞닿은 행정 분야의 투명성과 공정성을 높이기 위해 '청렴 영수증', '청렴콜', '청렴 GPS' 등 생활밀착형 청렴 시책을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

지난 11일 출범한 청렴지킴어사단[사진=의령군] 2026.06.08

군은 각 부서가 업무 특성에 맞춰 청렴 실천과제를 발굴해 운영하기로 했다. 민원봉사과는 허가증 발급 시 '청렴도 100%, 수수료 0원' 문구가 담긴 '의령형 청렴 영수증'을 발급하고 접수 후 30일을 넘긴 장기 민원은 팀장이 직접 처리 상황과 향후 일정을 안내하는 '청렴콜'을 운영한다.

미래전략담당관은 미래교육원 연계사업 추진 과정을 단계별로 공개·관리하는 '청렴 GPS'를 도입한다. 사업비 집행과 정산 과정을 체계적으로 점검하고 추진 현황을 공유해 사업의 투명성과 신뢰성을 높인다는 계획이다.

친환경골프장사업소는 예약·취소·변경 이력을 시스템에 남기고 취소분을 자동 배정하는 방식으로 예약 시스템을 개선한다. 특정인 우선 예약이나 특혜 의혹을 차단하고 예약 과정의 공정성을 높이기 위한 조치다.

보조금 집행의 투명성 강화도 추진한다. 농축산유통과는 농·축산 보조사업 지원 대상자 선정 기준을 사전에 공개하고 문화관광과는 문화·예술·체육단체 보조금 집행 과정을 상시 모니터링한다.

주민생활지원과도 보조금 관련 문서 공개 확대와 청렴서약서 의무화를 통해 책임성과 투명성을 강화한다.

재무과는 상속 취득세 신고와 감면제도에 대한 사전 안내를 확대하고 농업기술과는 귀농·귀촌 민원 상담 응대를 표준화해 동일한 기준의 행정서비스 제공에 나선다.

군은 또 '청렴지킴 어사단'을 통해 생활 현장의 불합리와 주민 불편 사항을 점검하고 제도 개선 의견을 시책에 반영할 방침이다.

오태완 군수는 "청렴은 군정의 출발점이자 흔들릴 수 없는 원칙"이라며 "군민의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 공정하고 투명한 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com