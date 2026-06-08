대전교육청, 전 직원 폭력예방 교육…"건강 근무환경 조성"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 성희롱과 성폭력 등 4대 폭력 예방을 위한 전 직원 교육을 실시하며 건강한 공직문화 조성에 나섰다.

대전시교육청은 8일 본청 대강당에서 소속 직원을 대상으로 '2026년 상반기 4대 폭력 예방 교육'을 진행했다고 밝혔다.

2026년 상반기 4대 폭력 예방 교육. [사진=대전시교육청] 2026.06.08 nn0416@newspim.com

이번 교육은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방에 대한 공직자의 인식을 높이고 상호 존중과 배려를 바탕으로 한 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다.

이날 강의는 폭력예방 전문강사가 맡아 성인지 감수성의 개념과 필요성을 설명하고 공직사회에서 발생할 수 있는 다양한 사례를 중심으로 진행됐다. 참석자들은 일상과 직장 내에서 무심코 사용되는 차별적 표현과 고정관념을 되돌아보며 성평등한 조직문화를 위한 실천 방안을 공유했다.

특히 최근 사회적 이슈와 실제 사례를 토대로 성별 편견이 개인과 조직에 미치는 영향을 살펴보고, 공직자로서 갖춰야 할 존중과 배려의 자세에 대해 의견을 나눴다.

이와 함께 디지털 성범죄 유형과 대응 방법, 피해자 보호를 위한 유의사항 등 변화하는 사회환경에 맞춘 예방 교육도 병행됐다.

고영규 총무과장은 "폭력 예방은 제도만으로 완성되는 것이 아니라 구성원 모두의 인식과 실천이 뒷받침돼야 한다"며 "서로를 존중하는 조직문화를 바탕으로 안전하고 건강한 근무환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com