GH, 동탄2 신도시·광주역세권·고덕국제화계획지구 용지 파격 조건 공급

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중도금 없이 계약금 10%, 잔금 90%로 공급

무이자 할부에 선납 할인까지 더해져 최대 약 9% 할인 혜택

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = GH(경기주택도시공사)는 동탄2 신도시·광주역세권·고덕국제화계획지구 용지를 최대 약 9% 할인한 파격적인 조건으로 공급한다고 8일 밝혔다.

GH 사옥 전경. [사진=GH]

이번 용지는 중도금 없이 계약금 10%, 잔금 90%로 공급한다.

또 무이자 할부에 선납 할인까지 더해져 최대 약 9% 할인 혜택을 받는다.

공급 대상 토지는 동탄2 신도시 단독주택용지(D33·D34블록) 102필지, 광주역세권 단독주택(점포겸용) 1필지, 고덕국제화계획지구 종교시설용지 1필지다.

동탄2 신도시 단독주택용지는 호수공원과 근접해 있으며 공급면적은 평균 259㎡(약 78평) 규모로 2층 이하 주거전용 단독주택을 지을 수 있다.

공급금액은 3.3㎡당 680만 원 수준이다.

광주역세권 단독주택(점포겸용)은 257.9㎡(약 78평) 규모로 단독주택뿐만 아니라 지구단위계획상 허용되는 제1종·제2종 근린생활시설도 건축할 수 있다.

공급금액은 3.3㎡당 1280만 원 수준이다.

고덕국제화계획지구 종교시설용지는 560㎡(약 169평) 규모로 공급금액은 3.3㎡당 758만 원이다.

용지 공급과 관련한 구체적인 신청자격, 공급일정 등 자세한 사항은 GH 홈페이지 토지분양공고를 통해 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com