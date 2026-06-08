평택시, 여름철 산림재난 예방 총력…산사태 대책상황실 본격 가동

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 푸른도시사업소가 여름철 집중호우와 태풍 등 자연 재난에 대비해 '산사태 대책상황실'을 가동하고 산림취약지역 사전 점검 등 재난 대응에 행정력을 집중한다.

8일 시에 따르면 오는 10월 15일까지 산사태취약지역, 임도, 급경사지 등을 주기적으로 현장 점검하고 기상특보 발효 시 비상근무 체계를 가동해 신속하게 대응할 방침이다.

평택시, 여름철 산림재난 예방을 위한 공사 현장 모습[사진=평택시]

시는 앞서 토사 유출 위험이 큰 진위면 동천리 등 산사태취약지역 3개소에 사방사업을 추진해 위험 요인을 사전에 제거했다.

또 낙석 위험이 큰 급경사지 구간에는 안전 시설물을 설치·보강하고 있다.

특히 산림재난 발생 우려 지역 인근 마을에는 댁내 방송 장비를 설치해 위험 상황 시 주민들이 안전하고 신속하게 대피할 수 있는 비상 대피 체계를 마련했다.

시 관계자는 "기후변화로 국지성 폭우가 빈번해진 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "위험지역 관리를 강화해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

krg0404@newspim.com