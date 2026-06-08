영광군, 반값여행 '쉼표여행' SNS 후기 이벤트 추진

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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군이 관광객 SNS 후기를 활용한 홍보 강화를 위해 이벤트를 추진한다.

영광군은 '영광 쉼표여행 SNS 관광후기 이벤트'를 8일부터 26일까지 진행한다고 밝혔다.

영광군 관광 SNS 후기 이벤트. [사진=영광군] 2026.06.08 ej7648@newspim.com

이번 사업은 '영광 쉼표여행(반값여행)' 참여를 늘리고 관광객이 작성한 후기를 통해 지역 관광자원의 매력을 온라인으로 확산하기 위해 마련됐다.

참여는 영광군 공식 SNS 채널(인스타그램, 페이스북 팔로우, 유튜브 구독, 블로그 이웃추가 중 1개 이상)을 이용하고 카카오톡 채널을 친구 추가한 뒤 관광후기 작성 화면을 캡처해 네이버폼으로 제출하면 된다.

군은 참여자 가운데 70명을 선정해 6월 30일 '영광 쉼표여행' 홈페이지에 발표할 예정이다. 당첨자에게는 3만 원 상당의 영광 특산품이 제공된다.

이번 이벤트는 '영광 쉼표여행'과 연계해 실제 방문 경험을 기반으로 한 후기 콘텐츠를 확산하고 관광지와 지역 특산품 홍보를 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다.

영광군 관계자는 "관광객이 직접 경험한 영광의 매력을 온라인으로 공유하는 참여형 홍보사업"이라며 "부담을 낮춘 여행과 함께 지역 관광지와 먹거리, 특산품을 즐길 기회가 되길 기대한다"고 말했다.

자세한 내용은 영광 쉼표여행 홈페이지와 영광군 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.



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