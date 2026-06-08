이재영 증평군수 "관행 걷어내고 체감 행정"…민선 7기 '실용·혁신' 예고

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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 재선에 성공한 이재영 충북 증평군수가 민선 7기 출범을 앞두고 "불필요한 관행을 과감히 걷어내고 주민이 체감하는 행정으로 군정의 방향을 재정립해야 한다"고 밝혔다.

단순한 사업 추진을 넘어 '주민 삶의 질' 중심의 행정 전환을 주문하며, 실용과 혁신을 기조로 한 군정 운영을 예고한 것이다.

이재영 증평군수. [사진=뉴스핌DB]

이 군수는 8일 군청 대회의실에서 열린 직원 조회에서 "6월은 민선 7기 준비의 출발점이자 군정의 틀을 새롭게 짜야 할 중요한 시기"라며 "주민에게 실질적으로 필요한 것이 무엇인지 근본부터 다시 따져야 한다"고 말했다.

이어 인공지능(AI) 시대에 대응한 정책 전환을 강조하며 정보통신기술(ICT)을 접목한 신규 시책 발굴을 강하게 주문했다.

산업 기반 확충과 관련해서는 "전력과 전기 인프라 확보가 핵심 과제"라며 "지역에서 생산하고 소비하는 '지산지소' 구조를 바탕으로 실질적 해법을 찾아야 한다"고 강조했다.

재정 운용과 관련해서는 기존 접근 방식의 한계를 지적했다.

이 군수는 "의존재원과 자주재원을 동시에 확대해야 한다"며 "지역 여건을 정밀 분석해 보통교부세를 끌어올릴 수 있는 새로운 전략과 시각이 필요하다"고 했다.

행정의 관점 변화도 거듭 강조했다.

그는 "지역 현안을 단순한 '업무'로 접근해서는 한계가 있다"며 "증평이 '진짜 살기 좋은 곳'으로 바뀌기 위해서는 모든 정책을 주민 행복이라는 기준에서 다시 봐야 한다"고 밝혔다.

이어 "대규모 공모사업 역시 형식적 성과에 그치지 않고 지역을 근본적으로 변화시키는 사업으로 이어지도록 관리해야 한다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com