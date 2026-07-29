재경부, 할당관세 고등어 현장 점검…"물가 안정 효과 끝까지 확인"

AI 핵심 요약beta
- 정부가 29일 부산 감천항에서 수입 냉동 고등어 유통을 점검했다.
- 정부는 냉동 고등어 관세를 0%로 낮추고 45일 내 공급 의무로 가격 안정을 추진했다.
- 업계는 수급 불안 속에서도 할당관세가 소비자 가격 상승 완화에 기여한다고 평가했다.
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할당관세 물량 유통 실태 점검
수입·유통업계 애로사항 청취
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 할당관세를 적용한 수입 냉동 고등어가 실제 소비자 가격 안정으로 이어지고 있는지 현장 점검에 나섰다. 수입부터 가공·유통까지 전 과정을 확인하고, 업계와 함께 유통비용 절감 방안도 논의하는 등 서민 먹거리 물가 안정에 속도를 낸다는 방침이다.
범부처 민생안정지원단은 29일 부산 감천항 수협 감천항물류센터를 방문해 할당관세가 적용되는 수입 냉동 고등어의 보관·가공·유통 실태를 점검하고, 수입·유통업계와 간담회를 열었다고 밝혔다. 이번 점검은 지난 24일 열린 '민생물가 특별관리 관계장관 TF'에서 논의한 고등어 수급 안정 대책의 후속 조치다.
정부는 올해 냉동 고등어 2만5000톤(t)에 대해 기존 10%였던 관세를 0%로 낮추는 할당관세를 적용하고 있다. 7월 말 기준 53개 수입업체가 총 9784t을 들여왔으며, 정부는 할당관세 적용일로부터 45일 안에 시장에 공급하도록 의무화해 가격 안정 효과를 앞당길 계획이다.
민생안정지원단은 물류센터 내 방사능 검사장비와 보세창고, 냉동창고, 가공시설 등을 둘러보며 수입 고등어의 안전성 검사 체계와 보관·가공·유통 과정을 점검했다. 이어 열린 간담회에서는 할당관세 물량의 신속한 시장 공급과 유통비용 절감 방안을 논의했다.
수입업계는 노르웨이 고등어 어획 쿼터가 2024년 21만5000t에서 올해 8만1000t으로 크게 줄어 글로벌 수급 불안과 수입단가 상승 부담이 커졌지만, 정부의 할당관세 조치가 소비자 가격 상승을 완화하는 데 도움이 되고 있다고 평가했다.
유통업계는 관세 절감 효과가 최종 소비자 가격 안정으로 이어질 수 있도록 가공과 유통 효율화를 추진하고 할인 행사와도 연계해 소비자 체감도를 높이겠다고 밝혔다.
장도환 민생안정지원단장은 "할당관세 제도의 근본 취지는 관세 인하 혜택이 유통 단계를 거쳐 최종 소비자인 국민에게 신속히 전달됨으로써 국민의 장바구니 물가 부담을 줄이는 데 있다"며 "업계의 현장 애로를 유관 부처와 신속히 해소해 소비자들이 물가 안정 효과를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com