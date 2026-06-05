낙동강유역환경청, 환경정화 활동·쓰레기 투기 방지 캠페인 전개

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집중호우 대비, 담배꽁초·생활 쓰레기 수거

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청이 환경의 날을 맞아 부산 도심에서 쓰레기 수거와 투기 방지 활동을 벌였다.

낙동강유역환경청 임직원들이 제31회 환경의 날을 맞아 5일 유동인구가 많은 부산 범내골역 일대에서 환경정화 활동을 벌이고 있다.[사진=낙동강유역환경청] 2026.06.05

낙동강청은 5일 부산 범내골역 일대에서 환경정화 활동과 쓰레기 투기 방지 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 활동은 유동인구가 많은 도심 생활권을 중심으로 빗물받이 주변에 쌓인 담배꽁초와 생활 쓰레기를 수거해 여름철 집중호우 시 발생할 수 있는 도시 침수 위험을 줄이고 시민 인식을 높이기 위해 마련됐다.

청 직원들은 현장에서 직접 폐기물을 수거하며 빗물받이 막힘이 침수로 이어질 수 있다는 점을 알리고 올바른 쓰레기 배출과 투기 자제를 당부했다.

낙동강청은 수질오염원 점검, 사업장 대기오염물질 관리, 폐기물 적정처리 지도 등 환경오염 예방 정책도 병행 추진하고 있다. 지역 축제 현장에서는 일회용품 사용을 줄이기 위한 캠페인도 병행하고 있다.

이형섭 청장은 "기후위기 대응을 위해서는 시민 참여가 중요하다"며 "분리배출 등 일상 속 실천이 모여 환경을 지키는 기반이 된다"고 말했다.

news2349@newspim.com