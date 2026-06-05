부산 강서노인종합복지관, '어르신 영양죽 지원사업' 맞춤 서비스

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28명 어르신 영양죽과 돌봄 서비스

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서노인종합복지관은 지난달 28일부터 6월 5일까지 지역 내 어르신들의 기력 증진과 건강한 식생활을 돕기 위해 '어르신 영양죽 지원사업'을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 우양재단과의 연계를 통해 추진되었으며 단순 식품 지원을 넘어 돌봄과 안부확인을 함께 제공했다.

부산 강서노인종합복지관[사진=부산강서노인종합복지관 홈페이지 캡처] 2026.06.05

지원 대상은 강서구 지역에 거주하는 어르신 가운데 교통이 불편해 사회적 고립 위험이 높은 분들을 중심으로 만성질환으로 인해 식단 조절이 필요하거나 치아 손상 등으로 영양 섭취에 어려움을 겪는 어르신 28명이었다.

복지관은 이들에게 CJ제일제당이 후원한 파로통곡물죽 420g 제품을 각 가정당 6개씩 지원했다.

이번 사업은 물품만 전달하는 방식에서 한 걸음 더 나아가 생활지원사를 통해 가정에 직접 방문해 영양죽을 전달하면서 어르신의 안부를 확인하고 일상생활을 살피는 돌봄 서비스도 함께 제공하도록 기획됐다.

이를 통해 어르신들의 영양 관리뿐 아니라 정서적 안정과 안전한 생활 환경을 유지하는 데에도 도움을 주고자 했다.

영양죽을 지원받은 한 어르신은 "치아가 불편해 매번 재료를 갈아 끓여 먹었는데 이렇게 간편하게 영양가 있는 음식을 먹을 수 있게 지원해줘서 감사하다"고 말했다.

강서노인종합복지관은 이번 영양죽 지원사업 외에도 노인맞춤돌봄서비스사업을 비롯한 다양한 맞춤형 재가노인복지사업을 통해 지역 어르신들의 건강한 노후와 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

news2349@newspim.com