렛츠런파크 부산경남, 유료 승마 체험 프로그램 시범 운영

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생애주기별 말산업 플랫폼 운영

황혼기까지 다양한 프로그램 제공



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 여가 문화 활성화를 위해 사회공헌 사업을 본격적으로 추진하고 있다.

렛츠런파크 부산경남은 생애주기 말산업 플랫폼의 승마 체험 프로그램을 유료화하는 모델을 개발해 시범 운영에 들어갔다고 5일 밝혔다.

말과 함께 산책하는 참여자들의 모습[사진=한국마사회 렛츠런파크 부산경남] 2026.06.05

렛츠런파크 부산경남은 지역 내 유일한 말산업 전담기관으로 청소년기·결혼·육아·청장년기·황혼기에 이르는 전 생애 주기에 맞춰 말과 교감하는 '생애주기별 말산업 플랫폼' 사업을 운영해왔다. 그간 승마 체험은 지방자치단체와 유관기관 신청을 받아 전액 무료로 진행됐으며 해마다 신규 문의가 꾸준히 이어질 정도로 수요가 높았다.

이번 유료화 모델은 이러한 수요를 제도권 안으로 끌어들이고 일반 시민에게도 승마 체험 기회를 넓히기 위한 조치다. 렛츠런파크 부산경남은 기관 최초의 유료 승마 체험 사업으로 지난달 31일 '부산광역시 100인의 아빠단'을 초청해 1가족 기준 참가비 5만 원을 받는 '우리 가족, 다함께 말(馬)하는 주말' 프로그램을 진행했다.

시범 사업은 오는 7일까지 이틀간 총 50가족을 대상으로 운영한다.

프로그램 구성도 이전보다 확장했다. 단순 승마에 그치지 않고 관상마 먹이 주기, 편자 던지기 등 비기승 체험을 포함해 말 산업 전반을 접할 수 있도록 했다. 여기에 나만의 편자 액자 만들기, 말과 함께 산책하기 등 가족 단위 참여자를 겨냥한 체험을 더해 주말 여가 프로그램의 내용을 구체화했다.

렛츠런파크 부산경남은 시범 운영 결과를 토대로 프로그램 내용을 손질한 뒤 민간 고객을 상대로 한 확대 운영에 나설 계획이다. 이를 위해 정부 공공자원 개방 시스템인 '공유누리', '알리오플러스'를 통한 온라인 예약·결제 방식을 도입해, 주말 승마 프로그램을 일반 고객이 보다 쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 높인다는 방침이다.

엄영석 영남지역본부장은 "기관 최초의 수익화 모델 도입으로 더 많은 국민에게 승마 체험 기회를 제공할 수 있게 됐다"며 "가족 단위 참여가 자연스럽게 이어지는 주말 프로그램으로 말산업 기반 여가 문화를 한층 넓혀 가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com