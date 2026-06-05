문체부·관광공사, '관광두레' 48곳 선정…최대 1억 1000만원 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 지역관광 생태계를 이끌 '2026년 관광두레 신규 주민사업체' 48개소를 최종 선정했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난 5월 경남 밀양을 방문해 한 식당에서 경남지역 관광두레 관계자를 만나 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부]

관광두레는 지역 주민이 주체가 돼 숙박·식음·기념품·여행·체험 등 지역 고유 자원을 활용한 관광사업체를 창업·운영하도록 지원하는 정책 사업으로, 2013년 시작 이후 현재까지 152개 지역에서 1400여 개 주민사업체를 육성했다. 현재는 40개 기초지자체의 154개 사업체를 지원 중이다.

이번에 선정된 48개 사업체를 분야별로 보면, 지역 자연환경이나 문화유산을 활용한 '체험' 분야가 52%(25개소)로 가장 많았다. '식음' 분야 23%(11개소), '여행' 분야 17%(8개소)가 뒤를 이었다. 지역별로는 충남이 11개소로 최다였고, 전남 8개소, 경북 6개소, 경남 5개소 순으로 전국에 고르게 분포됐다.

선정된 사업체에는 안정적인 창업·성장을 위해 최대 5년간 1억 1천만 원 한도의 맞춤형 지원이 제공된다. 역량 강화 교육, 우수 사업체 견학, 창업·경영·상품 개발·홍보·마케팅 등 맞춤형 상담, 파일럿 운영, 법률·세무 자문 등이 포함된다. 지역별 '관광두레 피디(지역활동 전문가)'가 현장에서 밀착 지원한다.

문체부는 청년들의 지역 정착을 유도하기 위한 '청년관광두레' 공모도 6월 10일부터 시작한다. 서울·경기·제주를 제외한 비수도권 지역 청년 창업자 및 예비창업자를 대상으로 100개소 내외를 선정하며, 업체당 최대 2600만 원 상당의 맞춤형 지원을 제공한다.

강동진 문체부 관광정책관은 "지속 가능한 지역관광 활성화의 핵심은 지역 주민과 청년들이 스스로 차별화된 지역 콘텐츠를 만들어 자생하는 것"이라며 "이번에 발굴된 주민사업체들이 각 지역을 찾고 싶게 만드는 대표 브랜드로 성장할 수 있도록 촘촘하게 지원하겠다"고 말했다.





fineview@newspim.com