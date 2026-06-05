'4선 성공' 김성제 의왕시장 당선인 "검증된 실력으로 명품도시 완성할 것"

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민선 9기 의왕시정 핵심 키워드 검증된 경험과 강력한 추진력

의왕시를 수도권 최고의 교통 거점 도시로 우뚝 세우겠다

대한민국 최고 명품도시 의왕을 시민 여러분과 함께 당당히 완성

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거에서 경기 의왕시장으로 당선되며 4선(민선 5·6·8·9기) 대기록을 달성한 국민의힘 김성제 당선인은 5일 "명품도시 의왕의 멈추지 않는 발전과 중단 없는 전진을 선택해 주신 16만 의왕시민 모두의 위대한 승리"라며 당선 소감을 밝혔다.

의왕시장 당선인 김성제. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

김 당선인은 이날 발표한 당선 인사말을 통해 "선거 기간 동안 밤낮으로 보내주신 시민 여러분의 뜨거운 성원과 압도적인 지지에 깊은 감사를 올린다"며 "한 표, 한 표에 담긴 간절한 바람과 의왕을 향한 사랑을 가슴 깊이 새기겠다"고 전했다.

선거 과정을 함께한 더불어민주당 정순욱 후보를 향한 위로의 메시지도 잊지 않았다. 김 당선인은 "의왕의 미래를 위해 함께 치열하게 고민하고 달려오신 정 후보님께 진심 어린 위로와 격려를 전한다"며 "이제는 갈등과 분열을 넘어 의왕의 발전을 위해 함께 힘을 모아주실 것을 기대한다"고 말했다.

김 당선인은 민선 9기 의왕시정의 핵심 키워드로 '검증된 경험'과 '강력한 추진력'을 꼽았다.

그는 "행정은 말이 아니라 오직 결과로 평가받아야 한다"고 강조하며 "백운밸리와 장안지구의 성공을 넘어 의왕·군포·안산 3기 신도시와 오매기·왕곡지구 등 대규모 도시개발을 빈틈없이 성공적으로 마무리하겠다"고 약속했다.

이어 인덕원~동탄선, 월곶~판교선, GTX-C 의왕역 등 관내 주요 철도망 사업을 언급하며 "광역교통망 혁신을 조속히 완수해 의왕을 수도권 최고의 교통 거점 도시로 우뚝 세우겠다"는 포부도 덧붙였다.

복지·교육 분야에 대해서는 "아이 키우기 좋은 도시, 청년이 정착하는 젊은 도시 어르신과 장애인이 소외받지 않는 빈틈없는 복지 체계를 구축하겠다"며 "시민의 삶이 실질적으로 풍요로워질 수 있도록 공약 이행을 말이 아닌 행동으로 반드시 실행하겠다"고 단언했다.

마지막으로 김 당선인은 "김성제가 시작한 일, 김성제가 책임지고 마무리하겠다"면서 "오는 2030년 전국에서 가장 살기 좋은 도시 대한민국 최고의 명품도시 의왕을 시민 여러분과 함께 당당히 완성하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com