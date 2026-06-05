대구보건환경연구원, 다중이용시설 대상 레지오넬라균 집중 검사

대구세계마스터즈육상경기대회 대비 관련 시설 사전점검 병행

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구광역시 보건환경연구원은 '2026 대구세계마스터즈육상경기대회'를 대비해 여름철 레지오넬라균 예방을 위해 다중이용시설을 대상으로 검사를 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 검사는 6월부터 9월까지 종합병원과 노인복지시설 등의 냉각탑수 및 급수시설(냉·온수)을 대상으로 진행된다. 특히 대회 기간 중 이용객이 몰릴 것으로 예상되는 경기장과 근처 숙박시설 등을 집중 점검해 레지오넬라증 발생 위험을 사전에 차단할 방침이다.

레지오넬라증은 냉각탑수와 급수시설의 오염된 물을 미세한 물방울 형태로 흡입해 감염되는 호흡기 질환으로, 증상은 독감 또는 폐렴과 유사하다.

대구보건환경연구원은 다중시설 대상 레지오넬라균을 집중 검사한다.[사진=대구시] 2026.06.05 yrk525@newspim.com

대부분 경미한 증상을 보이거나 자연 회복되지만, 만성 폐질환자와 같은 고위험군은 합병증으로 이어질 수 있어 정기적인 청소와 소독을 통한 위생 관리가 필요하다. 대형 건물 내 냉각탑수가 오염될 경우, 균이 포함된 미세 물방울이 공기 중으로 확산될 수 있어 여름철에는 각별한 주의가 요구된다.

연구원은 매년 다중이용시설에 대한 선제적 검사를 실시하고 있으며, 지난해에는 250여 곳의 시설을 대상으로 총 1010건의 검사를 해 48건에서 레지오넬라균을 발견했다. 이후 해당 시설에 대해서는 소독과 재검사를 통해 개선 조치를 완료했다.

신상희 대구광역시 보건환경연구원장은 여름철 냉각탑과 급수시설에서 레지오넬라균이 증식하기 쉬운 만큼 선제적 검사와 예방관리가 중요하다고 강조하며, 시민 건강 보호와 대구세계마스터즈육상경기대회를 찾는 국내외 참가자 및 방문객들이 안심할 수 있도록 시설 위생관리에 최선을 다하겠다고 말했다.

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